البحرين تشيد بجهود محمد بن زايد لحل أزمة أوكرانيا

أشادت مملكة البحرين، بجهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، عبر المباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت وزارة الخارجية البحرينية في بيان إلى تقدير المملكة "للجهود التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في هذا الاتجاه، والتي تعبر عن سياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأكدت البحرين تقديرها لسعي دولة الإمارات الحاد للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، بما يحقق الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية ويحفظ السلم والأمن العالمي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، الثلاثاء.

وخلال استقباله بن زايد، قال بوتين "على مدى 50 عاما من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت اتصالاتنا بشكل تدريجي وتصاعدي.. ورغم تعقيد العلاقات اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات هي عامل مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة وفي العالم كله".

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بلقاء بوتين، ووجه إليه التهنئة بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق 7 أكتوبر.

وأشار رئيس الإمارات إلى أنه لم يلتق بوتين منذ نحو 3 سنوات، في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم.

ولفت الشيخ محمد بن زايد إلى أن بلاده ضاعفت حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 5 مليارات دولار، رغم جائحة كورونا.