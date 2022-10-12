تهديد أمريكي باغتيال بوتين إذا استخدم أسلحة نووية في أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إن واشنطن قد تغتال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية في صراعها مع أوكرانيا.

وأضاف بولتون في تصريحات لراديو "إل بي سي" إن بوتين بحاجة إلى أن يفهم أنه سيحاسب إذا قرر استخدام السلاح النووي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قادرة على استهداف بوتين، قائلا "يمكنك أن تسأل قاسم سليماني ماذا يمكن أن يحدث عندما نعتبر أن شخصا يمثل تهديدا للولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر، الأسبوع الماضي، من تهديدات نظيره بوتين بشأن استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.

وقال بايدن إن بوتين "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية".

وتابع الرئيس الأمريكي "للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات.. لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي"، محذرا من احتمال حدوث معركة هرمجدون "نهاية العالم".

وسبق أن هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي خلال خطاب الشهر الماضي، وسط سلسلة من الهزائم المحرجة لقواته في أوكرانيا.

وفي حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اعتبر بايدن أن نظيره بوتين قائد "عقلاني أخطأ بشكل كبير في حساباته".

على جانب آخر، قالت الاستخبارات البريطانية إنه لا مؤشرات في الوقت الحالي، على أن روسيا تبحث استخدام أسلحة نووية في حربها بأوكرانيا.

وأشارت إلى أن تكلفة الحرب الروسية على أوكرانيا فادحة من حيث الخسائر المادية والبشرية، خاصة في ظل خسارة الروس مكاسب كانوا قد حققوها في بداية المعركة.