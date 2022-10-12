أوكرانيا: روسيا استهدفت نحو 30% من البنية التحتية للطاقة

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو إن نحو 30% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، تعرضت للضربات الصاروخية الروسية خلال اليومين الماضيين.

وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن منظومة الطاقة الأوكرانية بحالة مستقرة.

ودعا الوزير الأوكراني الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بأنظمة للدفاع الجوي، لحماية البنية التحتية في البلاد.

وحول حصول أوكرانيا على كميات إضافية من الطاقة الكهربائية من أوروبا، قال جالوشينكو إن هذا أحد الخيارات قيد الدراسة حاليا.

وشنت روسا ضربات صاروخية واسعة النطاق على مدن عدة في أوكرانيا، ردا على تفجير استهدف جسر القرم هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "تحقق هدف الضربة، أُصيبت كل المنشآت المستهدفة"، حيث تستهدف موسكو البنية التحتية للطاقة والجيش في أوكرانيا.

وكان أندريه سادوفي، رئيس البلدية بمدينة لفيف الأوكرانية، صرح بأن ضربة صاروخية شنتها روسيا الثلاثاء، على البنية التحتية المهمة في المدينة، تركت عددا من مناطقها بدون كهرباء.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن ضواحي العاصمة كييف شهدت عدة انفجارات.

وأوضحت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن أكثر من 300 منطقة سكنية في 5 مناطق في أوكرانيا لا تزال من دون كهرباء، لافتة إلى أن حصيلة القتلى جراء الضربات الروسية على أوكرانيا الاثنين ارتفعت إلى 19 شخصا، بالإضافة إلى عشرات المصابين.