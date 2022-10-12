أزمة سياسية كبري تضرب إسرائيل.. نتنياهو ولابيد لن يفوزا بالانتخابات القادمة

تشير نتائج استطلاع الرأي التي أعدتها إذاعة 103fm العبرية والتي نشرت نتائجها صباح اليوم الأربعاء بعدم مقدرة أي من كتلتي بنيامين نتنياهو أو يائير لابيد كسر حاجز 61 مقعدا في ظل التوتر الأمني في الضفة الغربية واتفاقية حقول الغاز مع لبنان.

وفيما يلي نتائج استطلاع الرأي لإذاعة 103fm العبرية:

الليكود – 32 مقعدا

يش عتيد – 25 مقعدا

همحنية همملختي – 11 مقعدا

الصهيونية الدينية – 13 مقعدا

شاس – 8 مقاعد

يهودات هتوراة – 7 مقاعد

العمل – 5 مقاعد

إسرائيل بيتنا – 6 مقاعد

ميرتس – 5 مقاعد

راعام 4 مقاعد

أما القائمة المشتركة (الطيبي+عودة) فهي 4 مقاعد، وبهذا تصبح كتلة نتنياهو 60 مقعدا وكتلة لبيد 56 مقعداً.

ولم يتجاوز البيت اليهودي الذي تقوده شاكيد مرة أخرى نسبة الحسم حيث حصلت على 2.6% إضافة لحزب التجمع بقيادة سامي شحادة والذي تم الموافق على ترشحه من قبل محكمة العدو العليا وحصل على 1.2% إضافة لأحزاب تسعيريم بوعريم والحرية الاقتصادية.