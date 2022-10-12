إعادة تشغيل محطة زابوريجيا النووية بعد توقف نتيجة فصل صاروخي

قال رافائيل جروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، في تغريدة ، إن الطاقة الخارجية لمحطة الطاقة النووية زابوريجيا التي تحتلها روسيا أعيدت بعد فقدها صباح الأربعاء في أعقاب قصف محطة فرعية ، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ذكر: "لقد أبلغني فريقنا في الموقع أنه تمت استعادة الطاقة الخارجية لـ زابوريجيا".

وأوضح القائمون على تشغيل المحطة إن انقطاع التيار هذا الصباح كان بسبب الأضرار التي لحقت بقصف محطة فرعية بعيدة ، مما يسلط الضوء على مدى خطورة الوضع. نحن بحاجة إلى منطقة حماية في أسرع وقت ممكن".

في تغريدة في وقت سابق الأربعاء ، قال جروسي إن المحطة فقدت الطاقة من خارج الموقع للمرة الثانية في خمسة أيام وكان عليها التحول إلى المولدات التي تعمل بالديزل.

أكدت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية إنرجواتوم في بيان أن المحطة تعرضت لهجوم صاروخي على محطة فرعية قريبة.

واتهمت شركة إنرجواتوم القوات الروسية التي تحتل المنشأة برفض السماح لها بتزويد المولدات بالوقود.

وقالت الشركة: "هذا الصباح ، 12 أكتوبر ، الساعة 08:59 ، تضررت محطة دنيبرو فيسكا الفرعية في منطقة دنيبروبتروفسك نتيجة هجوم صاروخي شنته القوات الروسية.

يوم امس الثلاثاء ، التقى جروسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمطالبة بـ "منطقة حماية" حول المحطة، ذاكرا انه لا يمكننا تحمل خسارة المزيد من الوقت.

وقال إن المخاطر كبيرة "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للمساعدة في ضمان عدم وقوع حادث نووي أثناء هذا الصراع المأساوي ، لأنه قد يتسبب في مزيد من المشقة والمعاناة في أوكرانيا وخارجها.".

