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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

شكري يستقبل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ |صور

شكري وسايمون ستيل
شكري وسايمون ستيل

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الأربعاء، سايمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن شكري أشاد خلال اللقاء بمستوى التعاون بين مصر وسكرتارية الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

وشدد أبو زيد علي الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لنجاح المؤتمر سواء على المستوى التنظيمي أو الشق الموضوعي، وذلك بهدف الوصول إلى النتائج المنشودة وتلبية طموحات جميع المشاركين فيما يتعلق بقضايا المناخ ذات الأولوية، وخاصةً التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته وتوفير التمويل ومعالجة خسائر وأضرار تغير المناخ.

وأضاف أبو زيد، بأن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء آخر مستجدات عملية الإعداد الجارية لتنظيم المؤتمر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر المقبل، والذي تعول عليه كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي من أجل دفع عمل المناخ الدولي قدماً وتحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى إعراب السكرتير التنفيذي للاتفاقية عن تقديره للتنسيق القائم بين الجانبين على كافة المستويات، مؤكداً ثقته في قدرة الرئاسة المصرية للمؤتمر علي إدارة توقعات المشاركين فى ظل التحديات الدولية الراهنة، وخروج المؤتمر بالنتائج المأمولة التي من شأنها تعزيز عمل المناخ الدولي في مختلف جوانبه.

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