التشكيل الرسمي لـ مباراة أياكس ونابولي في دوري أبطال أوروبا

أعلن لوتشانو سباليتي، المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة أياكس الهولندي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل نابولي كالتالي:.
حراسة المرمى: ميريت.
خط الدفاع: دي لورينزو، كيم، خوان جيسوس، أوليفيرا.
خط الوسط: زامبو أنجيسا، لوبوتكا، زيلينسكي.
خط الهجوم: لوزانو، راسبادوري، كفاراتسخيليا.
تشكيل أياكس
بينما جاء تشكيل فريق أياكس الهولندي كالتالي:.
حراسة المرمى: باسفير.
خط الدفاع: سانشيز، بليند، تيمبر، باسي.
خط الوسط: بيرجيوس، ألفاريز، تايلور.
خط الهجوم: بيرجوين، قدوس، بيرجيس.
ويحتل فريق نابولي صدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق أياكس المركز الثالث برصيد 3 نقاط.