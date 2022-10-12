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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد عروس الإسماعيلية: بنتى اتضربت اتحبست 15 يوما في شقة مش بتاعتها..فيديو

والد عروس الإسماعيلية
والد عروس الإسماعيلية

أكد والد مها عروس الإسماعيلية، أنه “اتكلمت كتير مع جوز بنتي وكنت بحاول أصالح ولكن كان بيحاول يبتزني واتفقت انى اخد حاجتى وامشي ولكنه رفض وانا اضطريت أنه لازم بنتى تتطلق من جوزها لان بنتى قاعدة مع جبابرة”.

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وقال والد مها، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن زوج بنتي سحلها في الشارع وحبسها في شقة مش شقتها شقة اخوه وهو عازب عشان خايف انها تمشي".

 

وتابع والد  مها عروس الإسماعيلية، أنه “لما قولت اخد قائمة البنت عمل فيا محضر بسرقة الذهب وعمل محضر لجوز بنتي التانية”.

 

 جوزها ضاربها

وأشار والد مها إلى أن “بنتى اتحبست 15 يوم في شقة مش بتاعتها و مصعبتش عليه ولا حد من اللى موجودين، والليلة اللى بنتى مشيت فيها كان  جوزها ضاربها ووشها كان كله دم من آثار الضرب ولما لقت باب البيت مفتوح خرجت واستغاثت، ولكن تعدوا عليها في الشارع وضربوها بالعكاز”.
 


 

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