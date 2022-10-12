هقطعلك رقبتك .. والد عروس الإسماعيلية يعلن مفاجأة في خلاف ابنته وزوجها

أكد والد مها عروس الإسماعيلية، “انا لو متخيل إن بنتى هتشوف اللى شافته ده مكنتش استقبلت الناس دي ومحدش واقف جنبي غير ربنا”.



وأضاف والد مها، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “بنتى بتشتكيني من حاجات كتير من ضرب واهانة وقالها مرة هقطعلك رقبتك وفي مرة ضربها أمامي وأمام عمها”.

وتابع والد عروس الإسماعيلية، أن جوز بنتى كان متجوز عرفي قبل ما يتجوز بنتي وانا مكنتش عارف غير بعد كتب الكتاب، وهو كان دايما بيقولها يا بايرة، رغم ان ابنتي كان متقدملها 15 عريس"

ووجه والد مها رسالة لأهل زوج بنته وقال “ خسارة فيهم الكلام ميستهلوش وخسارة انهم قاعدين في المجتمع المصري، بنتى لما استكملت الجوازة كانت خايفة عليا وعلي اعمامها وولاد عمها”.

جاب تروسيكل

وأشار والد مها إلى أنه يوم الفرح جاب تروسيكل وشباب وسنج وهددنا ولما جات الشرطة هربوا.



