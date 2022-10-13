ليلى أحمد زاهر تصدم الجمهور بإنقاص وزنها|شاهد

أثارت الفنانة ليلى احمد زاهر جدلا على السوشيال ميديا بعد ان نشرت مجموعه من الصور لها عبر حسابها الرسمي انستجرام ، باطلالة انيقة.





وظهرت الفنانةليلى ، باطلالة مثيرة مرتدية جمبسوت باللون الفسفوري وهو ما كشف عن انقاص وزنها الملحوظ وهو ماعلق عليه المتابعين خست جدا.





حيث تعتمد ليلى على الظهور باطلالاتها الانيقة والمميزة التي تخطف بها الأنظار بانوثتها من خلال ظهورها بفساتين وملابس كاجوال تبرز انوثتها.





وتعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي تكشف عن انوثتها وجمالها.



وتحرص ليلى أحمد زاهر على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتها ورشاقتها ووزنها، وذلك بعد خسارتها العديد من الكيلوجرامات.

لذا ننشر لكم فى هذا التقرير بعض اطلالتها التى اثارت الجدل.

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