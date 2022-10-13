عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان: سننقب عن الغاز فور دخول الاتفاق مع إسرائيل حيز التنفيذ

لبنان
لبنان

قال وليد فياض، وزير الطاقة اللبناني، الأربعاء، إن الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغرق "عدة أشهر" بمجرد دخول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ.

وأشارت إسرائيل ولبنان يوم الثلاثاء إلى موافقتهما على اتفاق يحدد حقوقهما البحرية، وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن شركة توتال إنرجيز يمكنها أن تبدأ العمل في الحقول البحرية اللبنانية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وكان ميقاتي ووزير الطاقة قد التقيا بوفد من شركة توتال الفرنسية، التي حصلت في العام 2018 مع شركتين أخريين على ترخيص للتنقيب في رقعتين في لبنان.

وتسارعت منذ مطلع يونيو التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه، وتعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وكانت قد انطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل العام 2020، ثم توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق الى كاريش، بل يشمل ما يُعرف بحقل قانا.

ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.

وبالرغم من عدم الإعلان بشكل رسمي عن الاتفاق حتي الآن وعدم ظهور بنودة الرسمية، إلا أن الطرفين توصلا إلى الاتفاق وسط ترحيب عالمي وأممي بهذه الخطوة.

الغاز وزير الطاقة اللبناني إسرائيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية الولايات المتحدة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

السماح له باللعب.. مفاجأة جديدة فى غرامة كهربا للزمالك

بـ 3 ملايين و500 ألف جنيه .. حقيقة بيع شقة سمير صبري

عجن العربيات.. ضبط سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري|فيديو

مفاجأة عن سداد عقوبة كهربا.. وقيمة عقد رعاية الأهلي.. فيديو

بعد عودتها من العمرة.. ضرة المطربة بوسي تحذف صورها بشعرها وتظهر بالحجاب

موضوعات متعلقة

لبنان تعلن تسجيل أول وفاة بالكوليرا

يمنع الحرب مع حزب الله.. ماذا قالت إسرائيل عن اتفاق الترسيم مع لبنان؟

هل تتعرض لبنان العقوبات بسبب النفط الإيراني؟

«الكابينت» يوافق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

ترشيحاتنا

بـ مسيرت إيرانية.. قصف جوي يستهدف العاصمة الأوكرانية

حرب التصريحات.. بوتين: ما يقوض الأمن في آسيا هو الوجود الأمريكي

تراجع جديد في أسعار الذهب العالمية | تفاصيل

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 13-10-2022

مائل للبرودة فى أول الليل.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم الخميس 13-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الميكروبات بتخاف منه.. هاني الناظر ينصح بتناول هذا المشروب

مصمم أزياء ينتقد فستان شيرين عبد الوهاب | لسبب غير متوقع

طريقة عمل فتة فريك بالموزة.. غير تقليدية و شهية

طبيب يحذر هذه الفئات من الجلطات فترات تغيير الفصول| تفاصيل

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ