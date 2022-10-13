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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عادل ناصر: غرفة الإسكندرية دعمت التبادل التجاري بين مصر والمنظمات الدولية

غرفة الإسكندرية
غرفة الإسكندرية

شارك النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة اليوم الخميس فى احتفالات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها كأول غرفة تجارية في مصر والمنطقة العربية والإفريقية.


وقدم ناصر تهنئة مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وأعضاء الجمعية العمومية ومنتسبي الغرفة إلى غرفة الإسكندرية مشيرا إلى أن غرفة الإسكندرية مارست على مدار تاريخها مواقف مشرفة تدعم الجهود الوطنية للدولة المصرية وقدمت العديد من الفرص الصناعية والتجارية للدولة وساهمت فى دعم التبادل التجارى بين مصر وكافة الدول والمنظمات التجارية.

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واضاف النائب عادل ناصر أن الغرفة التجارية بالإسكندرية من أعرق الغرف التجارية على مستوى العالم حيث أُعلن رسميًا عن تأسيسها في 30 إبريل من عام 1922.


وتقام احتفالية غرفة الإسكندرية بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وعددا من المحافظين ورؤساء اتحادات الغرف التجارية بالمنطقة العربية والإفريقية والأوروبية والعديد من كبار رجال الاعمال من مختلف دول العالم بالإضافة إلى عدد من الشركاء الدوليين والإقليمين.


ويتزامن مع احتفالية غرفة الإسكندرية احتفالية اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط (اسكامي) والذي ساهمت غرفة الإسكندرية في تأسيسه منذ 40 عام وتترأسه الغرفة حاليا لدورتين متتاليتين عرفانا وتكريما لدورغرفة الإسكندرية في النهوض بشأن الاتحاد المتوسطي.

الغرفة التجارية بالجيزة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية المنطقة العربية الجهود الوطنية الفرص الصناعية

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