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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر بلبنان يبحث مع النواب والحكومة ببيروت تطورات علاقات البلدين

صدى البلد

بحث سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوي، مع رئيسي مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تطورات الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات الثنائية بين البلدين.


جاء ذلك خلال زيارة سفير مصر في لبنان لبري وميقاتي اليوم، حيث التقى مع الرئيس بري في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة بالعاصمة بيروت، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.


كما التقى برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بمقر رئاسة الحكومة اللبنانية ببيروت، حيث تم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.


وكان علوي استقبل في وقت سابق اليوم النائب وائل أبو فاعور عضو مجلس النواب اللبناني بمقر السفارة المصرية ببيروت، حيث تم استعراض آخر التطورات السياسية والاستحقاقات الدستورية.

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