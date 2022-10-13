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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة يلتقي المصريين العاملين في منظمة الأغذية والزراعة الفاو

صدى البلد

اختتم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقاءاته المكثفة في روما بلقاء بعض القيادات المصرية العاملة في منظمة الأغذية والزراعة الفاو .

 

جاء ذلك على هامش مشاركة "القصير" في اجتماعات الدورة الخمسين للأمن الغذائي العالمي، 
وخلال اللقاء وزير الزراعة اطلع المصريين العاملين في الفاو على الإنجازات التي تشهدها مصر حاليا في مجال الزراعة وكذلك المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.


وناقش "القصير" مع المصريين في الفاو كيفية الاستفادة من خبراتهم ونقل التجارب الناجحة إلى قطاع الزراعة في مصر خاصة فيما يتعلق بمجال التأمين على المحاصيل الاستراتيجية وكذلك التغلب على مشكلة تفتيت الحيازات الزراعية الصغيرة .


من جانبهم أعرب المصريون العاملون في الفاو عن سعادتهم بهذا اللقاء والذي يحدث لاول مرة مع وزير زراعة مصرى وأبدوا استعدادهم للتعاون وتقديم خبراتهم الدولية المختلفة لبلدهم وتم الإتفاق على عقد لقاء دوري كل ثلاثة أشهر بالفيديو كونفرانس بحضور وزير الزراعة وبالتنسيق مع العلاقات الزراعية الخارجية .


والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد غادر القاهرة اول أمس متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي حيث ألقى كلمة مصر أمام اللجنة وعقد عدة لقاءات مكثفة على هامش الاجتماع مع مدير منظمة الأغذية والزراعة الفاو ومع رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي وايضا مدير برنامج الغذاء العالمي ومع نائب رئيس البنك الدولى وكذلك عدد من الخبراء في مجال الأمن الغذائي وأيضا بعض القيادات المصرية العاملة في الفاو.

وذلك بحضور السفير أيمن ثروت نائب مدير ادارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية ووزير مفوض ناجي غابه القائم بأعمال السفير المصري في روما والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ ومينا رزق سكرتير أول بالسفارة المصرية في روما.

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