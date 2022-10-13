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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ستات كتير هتهاجمني.. مايا الشربيني: بيحصل عنف ضد الزوج..فيديو

مايا الشربيني
مايا الشربيني

أكدت الإعلامية مايا الشربيني، أنها تبدأ اليوم  أولى حلقات برنامجها ساعة زمن على قناة صدى البلد .

 

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تنمية الأسرة في ندوة بالمجلس القومي للمرأة في شمال سيناء

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ندوة لـ القومي للمرأة بالعريش عن "تنمية الأسرة المصرية"


وقالت مايا الشربيني في برنامجها " ساعة زمن " المذاع على قناة "صدى البلد 2 "، :" في ساعة زمن ممكن يبدأ مشروع حياة بين زوج وزوجة ".

 

وأكملت مايا الشربيني :"  الحياة الزوجية قد تنتهي نهاية مأساوية و لو واجهنا أنفسنا هنعرف إننا السبب في إنهاء هذه الحياة “، مضيفة:”  العنف اصعب حاجة ممكن نستحملها".

العنف ضد الزوج 

وتابعت مايا الشربيني:" موضوع حلقتي اليوم عن العنف ضد الزوج من غير التاء المربوطة"، مضيفة:" ستات كتير هتهاجمني  وتقول هل فيه عنف ضد الزوج، أيوه بيحصل عنف ضد الزوج ".

 

وأكملت مايا الشربيني:" معروف عن الراجل بأنه أناني ومسيطر وبيعرف ياخد حقه صح وفي نماذج كثيرة من الرجالة كده لكن هناك نماذج أخرى من الرجالة مهدور حقها ".
 

مايا الشربيني العنف الحياة الزوجية اخبار التوك شو العنف الزوجي

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