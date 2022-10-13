ستات كتير هتهاجمني.. مايا الشربيني: بيحصل عنف ضد الزوج..فيديو

أكدت الإعلامية مايا الشربيني، أنها تبدأ اليوم أولى حلقات برنامجها ساعة زمن على قناة صدى البلد .



وقالت مايا الشربيني في برنامجها " ساعة زمن " المذاع على قناة "صدى البلد 2 "، :" في ساعة زمن ممكن يبدأ مشروع حياة بين زوج وزوجة ".

وأكملت مايا الشربيني :" الحياة الزوجية قد تنتهي نهاية مأساوية و لو واجهنا أنفسنا هنعرف إننا السبب في إنهاء هذه الحياة “، مضيفة:” العنف اصعب حاجة ممكن نستحملها".

العنف ضد الزوج

وتابعت مايا الشربيني:" موضوع حلقتي اليوم عن العنف ضد الزوج من غير التاء المربوطة"، مضيفة:" ستات كتير هتهاجمني وتقول هل فيه عنف ضد الزوج، أيوه بيحصل عنف ضد الزوج ".

وأكملت مايا الشربيني:" معروف عن الراجل بأنه أناني ومسيطر وبيعرف ياخد حقه صح وفي نماذج كثيرة من الرجالة كده لكن هناك نماذج أخرى من الرجالة مهدور حقها ".

