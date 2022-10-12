ندوة لـ القومي للمرأة بالعريش عن "تنمية الأسرة المصرية"

عقد فرع المجلس القومي للمرأة شمال سيناء، ندوة بعنوان "تنمية الاسرة المصرية" بمقر مركز النيل للإعلام بالعريش، اليوم الموافق الاربعاء ١٢ اكتوبر ٢٠٢٢م ، بحضور (٥٠) مشاركة من الجهات الحكومية ورائدات الصحة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة تنمية الأسرة المصرية وبناء على بروتوكول التعاون بين مركز النيل للإعلام وفرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء وتحت رعاية ودعم الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة .

وتحدث أحمد جمال مدير مركز النيل للإعلام عن دور المجلس القومي للمرأة في مساندة المرأة ومساعدتها للحفاظ على الكيان الأسري من التفكك والضياع وعن نشأته وأهدافه والدور الذي يقوم به من تمكين اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي وعن ظاهرة الطلاق وارتفاعه بالمجتمع السيناوي.

تنمية الأسرة

وتحدث إحسان غالي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، عن أنشطة مبادرة تنمية الأسرة و دور المجلس القومي في التوعية بتنمية الأسرة والتوعية بأهمية الأسرة المستقرة وأهمية الزواج في الإسلام والحفاظ علي الروابط الأسرية وتكريم الإسلام للمرأة وحسن معاملتها وعن مفهوم الزواج وأهمية التنشئة السليمة للأبناء وتربيتهم علي اسس صحيحة وخلق جيل واعي قادر علي خدمة وطنه وأضرار الزواج المبكر لأن الزواج المبكر من الأسباب المؤدية للطلاق المبكر لأن صغر سن الزوجة لا يجعلها قادرة علي بناء أسرة .

وأكدت علي أهمية إختيار شريك الحياة والسن المناسب للزواج وعمل الفحوصات الطيبة لما قبل الزواج وعدم تدخل الأهل في العلاقة الزوجية .

وتحدثت عن المبادرات الرئاسية لصحة الاسرة التي أكد رئيس الجمهورية خلالها علي أهمية الحفاظ علي صحة المرأة والطفل، وعن حملات طرق الأبواب لرصد مشاكل واحتياجات المرأة والعمل على حلها وتقديم الوعي الصحي والنفسي والاجتماعية والقانوني لها، وحملات لاني رجل الذي نفذها المجلس القومي للمرأة خلال عامي ٢٠١٨و٢٠١٩ ورسائل الحملة .

وتحدثت فاطمة نصار عضو المجلس، عن كيفية متابعة أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات في المدارس وكيفية احترام المعلم والقواعد المدرسية كما تحدثت الأستاذة عايدة عن كيفية تنظيم المرأة العاملة للوقت والموازنة بين عملها وبيتها وماتقوم به المرأة من جهد لاستقرار الأسرة.

وتحدثت نسرين حمدي محامية مكتب الشكاوى ، عن أهداف المكتب عن وشبكة المحامين المتطوعين به لتمثيل المرأة أمام القضاء وحل المشاكل والعقبات التي تقف أمام تقدمها، كما تحدثت عن ظاهرة الزواج المبكر كأحد أشكال العنف ضد المرأة وما له من اضرار جسدية ونفسية تؤثر على الفتاة وايضا الآثار القانونية المترتبة عليه من عدم وجود وثيقة زواج وضياع حقوق الأطفال والفرق بين الزواج المبكر والاتجار في البشر ومتى يتحول الزواج المبكر الي جريمة اتجار في البشر .