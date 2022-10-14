غارات جوية روسية.. صفارات الإنذار تدوي في أنحاء أوكرانيا

أفادت السلطات الأوكرانية في 6 مناطق، بأنه تم إطلاق صافرات الإنذار، تحذيرا من غارات جوية روسية في شمال ووسط وجنوب أوكرانيا.

وأشارت القنوات الرسمية للإدارات الإقليمية الأوكرانية على تطبيق بتليجرام، إلى وجود قصف جوي يستهدف المناطق.

وفي جنوب أوكرانيا، تم إطلاق صافرات الإنذار في أوديسا ومناطق نيكولاييف المجاورة، كما دزت صافرات الإنذار في وسط أوكرانيا، في إدارتي تشيركاسي وبولتافا الإقليميتين، بالإضافة إلى منطقتي دنيبروبتروفسك وكيروفوجراد المجاورتين.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، أُطلقت صافرات الإنذار في شمال البلاد، في منطقتي تشيرنيهيف وسومي.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية، في وقت سابق اليوم، بوقوع قتلى وجرحى جراء قصف أوكراني على قرية أوكتيابرسكي بمقاطعة بيلجورود الروسية.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للجنة: "في قرية أوكتيابرسكي بمقاطعة بيلجورود تم تفجير مستودع ذخيرة نتيجة قصف أوكراني. وبحسب المعطيات الأولية سقط قتلى وجرحى".

وتابعت أن رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أمر بفتح قضية جنائية في الحادث.