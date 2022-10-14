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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط لص سرق مجوهرات من شقة بمدينة نصر

المتهم
المتهم

ضبط رجال المباحث شخص بالقاهرة لقيامه بسرقة شقة مواطن بأسلوب "التسلق" .

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة مشغولات "ذهبية- فضية " – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – جهاز "لاب توب" من داخل الشقة سكنه .

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سقوط لص سرق مجوهرات من شقة بمدينة نصر

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ، أمكن ضبطه .

المتهم 

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ودلوفه من شرفة الشقة محل البلاغ والإستيلاء على المسروقات ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه .

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة المواطنين سرقة مشغولات ذهبية اخبار الحوادث قسم مدينة نصر مديرية امن القاهرة

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