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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

خفيفة ورعدية.. خريطة وأماكن سقوط الأمطار في مصر خلال الأيام المقبلة

صدى البلد

مع بدايات التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، بدأ الجميع يتساءل عن احتمالية سقوط الامطار، وموعد ارتداء الملابس الشتوية، خاصة وأننا نشهد حالة طقس معتدلة نهارًا، باردة على بعض الأنحاء ليلاً، ما يجعل الجميع في حيرة من أمرهم.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، في ظل حالة عدم الاستقرار المرتقبة، والتي تبدأ من مساء غد السبت، إذ تتعرض البلاد لـ أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية في بعض الأوقات، فما أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة؟.

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حالة الطقس خلال الأيام القادمة 

تتأثر البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة بمنخفض جوي سطحي متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على توفر الرطوبة، وتكوين السحب الرعدية وسقوط الأمطار التي تكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

أماكن سقوط الأمطار المتوقعة 

يتأثر عدد من المحافظات بسقوط الأمطار المتوقعة متفاوتة الشدة بدءًا من مساء غد السبت، وهي محافظات: “مطروح، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، الغربية، حيث من المتوقع أن تتعرض تلك المحافظات لأمطار متوسطة مساءً، ورعدية أحيانًا.

ومن المتوقع أن تتعرض محافظات “الشرقية والمنوفية” ، لأمطار خفيفة ليلاً وقد تكون متوسطة، ورعدية أحيانًا، بينما من المتوقع أن تتعرض القاهرة الكبرى إلى أمطار خفيفة ليلاً ورعدية أحيانًا.

إرشادات الأرصاد الجوية لسلامة المواطنين 

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والقادة على الطرق بالقيادة بهدوء أثناء الأمطار تجنبًا لانزلاق السيارات، وتجنب الأماكن التي بها تجمعات لمياه الأمطار، محذرة من ملامسة أعمدة الإنارة تجنبًا للصواعق الكهربية، وعدم استخدام التليفون المحمول في تصوير الصواعق أو أية أجهزة كهربائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 

          العظمى   الصغرى 

القاهرة  28  21 

الإسكندرية 27 22

الإسماعيلية 29 19 

الدقهلية 28 21

الغردقة 31 24

المنيا 30 19

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