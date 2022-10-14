عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 14-10-2022

صدى البلد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر .. استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في ختام تعاملات اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 1122 جنيها مقارنة بـ 1116 جنيها وسط حالة من تذبذب سعر الذهب ارتفاعا وانخفاضا خلال تداولات اليوم الخميس لتسجل أونصة الذهب 1658 دولارا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء جرام الذهب عيار 21 حوالي 1122 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء جرام الذهب عيار 18 حوالي 962 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء جرام الذهب عيار 24 حوالي 1283 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء جرام الذهب عيار 14 حوالي 642 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء الجنيه الذهب اليوم  8976 جنيها

سعر كيلو الذهب اليوم

يبلغ متوسط سعر شراء كيلو الذهب 1,278,857 جنيه

سعر أوقية الذهب اليوم

يبلغ متوسط سعر أوقية الذهب عالميا 1666 دولارا.

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مصر بينما ارتفعت أسعار الذهب محليا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" حركة أسعار العملات الأجنبية  والآسيوية مقابل الجنيه المصرى في خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 مقارنة بالأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع وفقا لبنك مصر.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية تباين  فى بنك مصر  على مدار الأسبوع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 19.63 جنيه للشراء و19.69 مقارنة ب19.67 جنيه للبيع الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع قرشين.

وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر  اليوم الجمعة مسجلا  18.90جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع مقارنة 19.30 جنيه بمستهل تعاملات الأسبوع  بإنخفاض 10 قروش.

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة 21.70جنيه للشراء و22.23 جنيه مقارنة بـ22.07 جنيه للبيع الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بإرتفاع 16 قرشا.

وسجلت سعر صرف كرونا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم الجمعة 1.71جنيه للشراء و1.74جنيه للبيع بتراجع 3 قروش

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم الجمعة 1.81جنيه للشراء و1.85جنيه للبيع بزيادة 4 قروش.

واستقرت سعر صرف كرون دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم الجمعة 2.54 جنيه للشراء و2.58 جنيه للبيع.

الذهب اسعار الذهب اليوم الجنيه الذهب اسعار الذهب سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو (0-0) في دوري أبطال أفريقيا

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وفلامبو 1-1 في دوري أبطال إفريقيا

فرج عامر: سبب وحيد لرفض الأهلي توقيع عقود الرعاية الجديدة

ارتفاع غير مسبوق.. مفاجأة في أسعار الذهب و42 جنيها زيادة بعيار 21

مشجع يدعم كهربا بمليون جنيه لتسديد غرامة الزمالك.. اعرف ردَّ نجم الأهلي

لا هتكونى ليا ولا لغيرى.. تفاصيل واقعة تشويه شاب لوجه فتاة بقليوب

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر: تلك المناطق الأكثر تأثرا بموجة التقلبات الجوية

الأهلي بريء .. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا وغرامة الزمالك

ترشيحاتنا

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس الأسبوع القادم

افتتاح بطولة مصر الدولية السادسة للريشة الطائرة.. صور

بعد هدف زيزو بدقائق .. فلامبو البوروندي يتعادل أمام الزمالك في الشوط الأول

ياسين زكريا يحرز الميدالية الفضية في منافسات التارجت سبرنت ببطولة الرماية

ميخصكيش | ياسمين عز توجه نقدا لهؤلاء السيدات بسبب هذا التصرف ..فيديو

فضل الصلاة على النبي كل يوم.. لا تتركها لحظة لـ21 سببا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للبيض.. مخاطر غير متوقعة وطرق تجنبها عند تناوله

ازاى تتغدى بـ 10 جنيه .. أكلة سريعة ومغذية

صبحية موتي تيجو قبري.. رسالة مؤثرة من رويدا لزوجها قبل وفاتها بالسرطان

بعد ظهور حالات في لبنان وسوريا.. كيفية الوقاية من مرض الكوليرا

فيديو

منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي بسبب المصروفات.. ٤ شائعات نفتها الحكومة

عمرو مصطفى يطرح أغنيته الجديدة سيبوه.. فيديو

تحذير عاجل من طقس الساعات القادمة | أجواء رعدية .. فيديو

تكلفة العمرة 4400 جنيه .. اعرف الحقيقة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ