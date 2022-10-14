جامعة القاهرة في أسبوع | تنظيم احتفالية توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز بدورتها العاشرة.. الخشت يعتمد النتيجة النهائية للطلاب الفائزين في مسابقة "تراث بلادنا.. في عيون ولادنا"

رئيس جامعة القاهرة:

الاحتفالية نتاج للتعاون المعرفي والثقافي بين جامعة القاهرة ومكتبة الملك عبد العزيز



الكون مبني على التنوع والتعددية ولا بد أن نسهم جميعا في صنع مسيرة الحضارة



الطلاب شاركوا بالتصوير الفوتوغرافي للمواقع والحرف التراثية والمقتنيات المتحفية

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ اخبار جامعة القاهرة ، وفي هذا الملف يرصد موقع صدى البلد حصاد أبرز أخبار جامعة القاهرة على مدار الأسبوع.



احتضنت جامعة القاهرة فعاليات حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة في إطار التعاون الثقافي والمعرفي المشترك بين جامعة القاهرة ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، وبحضور نخبة كبيرة من المثقفين والمفكرين المصريين والأساتذة والعاملين والطلاب.

وخلال كلمته، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة تحتضن هذا الحفل تعبيرًا عن التعاون بينها وبين مكتبة الملك عبد العزيز العامة، وفي إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن جائزة الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمية للترجمة استطاعت أن تحتل مكانة متميزة بين الجوائز العالمية في الترجمة، وأن من مآثر الجائزة أنها تتناول 41 لغة، فالبشرية والحضارة ليست نتاج لغة واحدة بل نتاج تنوع كبير في اللغة والثقافة والحضارة والمدنية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الكون مبني على التنوع والتعددية، وأن الأرض والشعوب والقبائل مبنية على تنوع الألسنة، لافتًا إلى أن تنوع الألسنة يقتضي أن نتعارف وأن يقرأ كل منا الآخر من أجل المساهمة في صنع مسيرة الحضارة، مشيدًا بالعلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية في إطارها الثقافي الكبير والمتنوع خاصة بعد التحولات الكبيرة التي شهدتها المملكة في الانفتاح على العالم والثقافة والفنون والعلوم المختلفة.



وألقى الدكتور محمد بن أحمد السديري نائب وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية للجامعات والبحث والابتكار، كلمة، نيابة عن وزير التعليم بالمملكة، استعرض خلالها العلاقة بين الترجمة وازدهار المعرفة التي أثبتتها شواهد التاريخ، وتتمثل في كونها جسرًا ثقافيًا في التفاعل بين مختلف الثقافات واللغات، وركن أساسي وواسع في البناء الحضاري لأي مجتمع إنساني ونهضته، ووسيلة لتوثيق تواصل الإنسان والمعرفة والثقافة، وتعزيز ثقافة الحوار الإنساني للتعايش مع شعوب العالم وترسيخ قيمة معرفة الآخر.

ودعا في كلمته الجامعات العربية والإسلامية ومجلاتها العلمية وأعضاء هيئة التدريس إلى العناية بترجمة الدراسات والبحوث العلمية بجميع اللغات، لتحقيق قيمة مضافة للرصيد العربي من العلوم والثقافة والاستثمار في اقتصاد المعرفة.



كما ألقى المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، كلمة عن جهود مكتبة الملك عبد العزيز العامة مستعرضًا أهداف جائزة الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمية للترجمة والتي تتمثل في كونها وسيلة لدعم انتقال المعلومات في مختلف المجالات، وجسرا للتواصل الثقافي بين الأمم، ووسيلة لتحقيق التواصل بين الشعوب من خلال رؤية حضارة شاملة تؤكد الارتباط بالأصل والتواصل مع العصر، كما استعرض دور المترجمين العرب في تشكيل حركة تنموية في الفنون والآداب.

وتم عرض فيلم عن الجائزة منذ تأسيسها في عام 2006 ودورها في تشجيع المبدعين في ميادين المعرفة والفنون والثقافة والآداب العربية والإنسانية، وتقديمها التقدير والدعم لجهود المترجمين وكبريات المؤسسات العلمية والأكاديمية المعنية بالترجمة في العالم لتقديم أفضل الأعمال المترجمة في مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية من وإلى اللغة العربية.

واستعرض الفيلم الدورات الـ 9 السابقة للجائزة في عدد من عواصم العالم، من بينها، وهي: الرياض؛ وبكين، وطليطلة، وساو باولو، وجنيف، وباريس، والدار البيضاء، وبرلين، حيث شاركت في مختلف دورات الجائزة 60 دولة عربية وأجنبية، ووصل عدد الأعمال المرشحة فيها حتى دورتها العاشرة أكثر من 1500 عمل مترجم إلى 41 لغة وفاز بها 123 فائزًا من مختلف أنحاء العالم.

وأعلن الدكتور سعيد بن فايز السعيد أمين عام الجائزة، أسماء الفائزين بجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة، حيث فاز بالجائزة في فرع المؤسسات والهيئات مناصفة بين كل من شركة العبيكان والعربي للنشر والتوزيع.

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وفاز في فرع العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية مناصفة بين كل من الدكتورة ليلى الح بابصيل (سعودية) والدكتورة سوسن حسن الصواف (سورية) عن ترجمتمها كتاب الفيزياء في علم الأحياء والطب من اللغة الإنجليزية لمؤلفه باول دافيدوفيتس، والدكتور عبد اللطيف الشهيل (سعودي) والدكتور يحيى خليف (مصري) عن ترجمتمها كتاب مدخل إلى احتجار الكربون وتخزينه من اللغة الإنجليزية لمؤلفيه بيرند سميث وجيفري رايمر وكورتيس أولدنبيرق.



وفاز بالجائزة في فرع العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية مناصفة بين كل من الدكتور عز الدين الخطابي الريفي (مغربي) عن ترجمته كتاب ما وراء الطبيعة والثقافة من اللغة الفرنسية لمؤلفه فيليب ديسكولا، والدكتور عبد النور خراقي (مغربي) عن ترجمته لكتاب مدخل إلى التنقيب في بيانات العلوم الاجتماعية من اللغة الإنجليزية لمؤلفيه باول اتيول وديفيد موناقان ودارن كونق.



وفاز بالجائزة في فرع جهود الأفراد مشاركة بين كل من الدكتور حمزة بن قبلان المزيني (سعودي)، والدكتور مرتضى سيد عمروف (أوزبكي)، والدكتور سمير مسعود جريس (مصري).

على الجانب الأخر ، اعتمد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، النتيجة النهائية لمسابقة "تراث بلدنا في عيون ولادنا"، والتي أطلقتها الجامعة في شهر مايو الماضي، ليشارك فيها الطلاب بصورهم الفوتوغرافية للمواقع التراثية والمقتنيات المتحفية والحرف التراثية في إطار احتفال جامعة القاهرة باليوم العالمي للتراث واليوم العالمي للمتاحف.

وفاز بالمركز الأول الطالب محمد غالب السيد بكلية العلاج الطبيعي مناصفة مع الطالبة نورهان محمد وحيد بكلية الإعلام، وفازت بالمركز الثاني الطالبة بسمة عبد المحسن إبراهيم بكلية الآثار مناصفة مع الطالب أحمد عزت عمار سيد بكلية الهندسة، وفازت بالمركز الثالث الطالبة نوران محمود أحمد محمد بكلية الآداب مناصفة مع الطالبة سلمى خالد محمود توفيق بكلية الآداب، بالإضافة إلى منح شهادات تقدير للطلاب الذين وصلوا للتصفيات النهائية ولم يفوزوا بالمراكز الثلاث الأولى.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة للطلاب الفائزين بالمسابقة، مؤكدًا حرص الجامعة على تنظيم العديد من المسابقات في مختلف الأنشطة الطلابية لخلق جيل متميز من أصحاب المواهب الشابة وتوفر بيئة حاضنة ومُحفزة لهم، وتسخر كافة إمكانياتها وتقدم كل أوجه الدعم للطلاب المبتكرين والموهوبين في شتى المجالات باعتبار الجامعة ليست مكانًا لتلقي العلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب بما يساهم في إعداد كوادر شابة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المسابقة تضمنت مشاركة الطلاب في التصوير الفوتوغرافي للمواقع التراثية والمقتنيات المتحفية لتعزيز الهوية التراثية وتعزيز الانتماء للوطن، مؤكدًا أن لجنة التحكيم قد راعت في شروطها أن تكون الصور الفائزة بالمسابقة من تصوير المتسابق نفسه، واستخدمت اللجنة عددًا من البرامج الفنية لكشف الصور غير الحقيقية والمأخوذة من أماكن أخرى لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المسابقة تقدم لها 52 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وصعد للتصفيات النهائية 14 طالبا مشاركا، مشيرًا إلى منح الطلاب الفائزين جوائز مالية وشهادات تقدير حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 2500 ألف جنيه، والجائزة الثانية 1500 جنيه، والجائزة الثالثة 1000 جنيه.