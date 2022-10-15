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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن : شيرين عبد الوهاب تسافر لإجراء جراحة عاجلة .. حجم تركه سمير صبري بعد وفاته.. تامر حسني يتألق فى حفل زيد بارك

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

 

نجيب ساويرس شاركه كـ DJ.. تامر حسني يحيي حفلا كبيرا بالشيخ زايد

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ إنستجرام ” صور من حفله الأخير بـ زيد بارك في الشيخ زايد.

وعلق تامر حسني قائلاً : “ من اجمل حفلات السنة في زد بارك شكراً لكل الحضور الكريم اللي شرفني النهاردة ، شكراً لنجوم المستقبل اللي شرفوني على مسرحي لغناء اغنية( ليه طله ) الفنان ابيوسف و الفنان عزيز مرقه شكراً لجميع الفنانين الصاعدين اللي شاركوني العرض المسرحي الخاص بي شهد / ديانا / سام / كيمي ”.

عيد ميلاد داليا البحيري.. حصدت لقب ملكة الجمال .. ووفاة ابنتها اصابتها بالصدمة

تحتفل اليوم الفنانة داليا البحيري بعيد ميلادها ، حيث قدمت العديد من الاعمال الدرامية التى حظت على اهتمام المشاهدين .

حصلت داليا البحيري على درجة البكالوريوس في اﻹرشاد السياحي من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وعملت لفترة بعدها كمرشدة سياحية، ثم التحقت بالعمل كمقدمة برامج في القنوات الفضائية المصرية.

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

حل الفنان أحمد سلامة ضيفا على برنامج نص الكلام ، والذى تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شهلوب ، المذاع على قناة النهار . 

وكشف الفنان أحمد سلامة عن حقيقة  وقوع خلاف مع ابنته الفنانة مع سارة سلامة بسبب جلسة تصوير خضعت لها ، حيث أكد ان الأمر لم يصل الى مسائلة الخلاف ولكنه لم يكن يرضي عن الصور.

شيرين عبد الوهاب تسافر للخارج لإجراء جراحة عاجلة

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب للسفر خارج مصر، من أجل اجراء عملية جراحية عقب إصابتها بالرباط الصليبي اثرسقوطها فى منزلها . 

وعلم صدي البلد ان الفنانة شيرين عبد الوهاب تنهي حالياً إجراءات سفرها فى الخارج بأسرع وقت ممكن ، حيث من المقرر ان تقوم بالسفر فى غضون ساعات أو ايام قليلة .

تزوجا مدنياً.. كارول سماحة: اختلاف الديانة لم يكن عائقا فى زواجي

كشفت الفنانة كارول سماحة خلال استضافتها فى برنامج بالحبر السري مع اسما إبراهيم عن تفاصيل زواجها مدنياً .

وقالت كارول سماحة خلال استضافتها فى البرنامج : انها تزوجت مدنياً بسبب اختلاف الديانة بينها وبين زوجها ، حيث انها مسيحية بينما هو يعتنق الإسلام . 

تعرف على حجم تركة سمير صبري بعد تسليمها للورثة I خاص

حالة من الجدل أثارها الإعلان الذى تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي “ فيسبوك ” عن بيع شقة الفنان سمير صبري بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة بمبلغ 3 مليون ونصف ، وحيث نشر صدي البلد تفاصيل قيام الفنان الراحل ببيع الشقة لبنات خالته قبل وفاته بـ 10 سنوات . 

وكشف مصدر كان مقرباً للفنان سمير صبري عن تفاصيل الميراث الذى تركه سمير صبري حتي الان ، والذى حصل عليه أولاد عمه ، وقد تسلموه من النيابة العامة بعد إصدار إعلام الوراثة . 

الفن شيرين عبد الوهاب سمير صبري تامر حسني كارول سماحة داليا البحيري

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