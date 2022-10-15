وافقت بعد أول جلسة مع المنتج.. شريف منير يكشف كواليس ايجار قديم

أعلن الفنان شريف منير ، سعادته البالغة ببطولة مسلسل ايجار قديم ، مؤكدا أن العمل يستحق العرض خارج موسم رمضان حتى يأخذ حقه فى العرض.

وأوضح شريف منير، أنه يهوى العمل في ‏موسم دراما رمضان، إلا أن مسلسل "إيجار قديم" جذبه لتقديمه خارج موسم دراما رمضان، ‏موضحا أن الدراما الجيدة تصلح للعرض أي وقت من العام، وليس خلال سباق رمضان فقط.‏

وأشار شريف منير، إلى أنه وافق على بطولة مسلسل "إيجار قديم" بعد أول جلسة مع المنتج كريم ‏أبوذكري، موضحا أن الفكرة تميل للكوميديا الإجتماعية في إطار لايت إنساني.

وقال شريف ‏منير فى بيان إعلامي: "خلال الفترة الماضية اعتذرت عن عدة أعمال درامية لأنها لم تجذبني لتقديمها، وحاليا ‏أصبحت اختار الأعمال التي تحمل رسائل حقيقية للناس، بجانب تقديمها متعة للمشاهدين".

‏وأردف البيان : "حقيقة وجدت في مسلسل ايجار قديم كافة المميزات التي تجعلني أوافق على العمل به، ‏بداية من المنتج كريم أبو ذكري والذي أتعاون معه لأول مرة، وحقيقة كان إكتشاف حقيقي بالنسبة ‏لي"، وقال : "وجدت منتج فاهم الشغلانة كويس ويوفر كل مقومات النجاح".‏

وأوضح شريف منير من خلال البيان أن مسلسل "إيجار قديم" يطرح فكرة تناسب جدا المجتمع المصري، وتلقي ‏الضوء على عدة قضايا إجتماعية، من خلال حكايات إنسانية تدور بين شخصيات تقترب كثيرا ‏من الواقع في عمارة سكنية يقطنها أبطال العمل"،

وأكد شريف منير ، أنه انتهى من تصوير ما ‏يقرب من ٧٠% من مشاهدة في العمل، لافتا إلى أن كواليس التصوير مليئة بالود والمحبة، موضحا أن المشاهد التي ‏تجمعه بالفنان القدير صلاح عبدالله بها الكثير من الكوميديا والمشاعر الإنسانية، مشيرا إلى أن ‏التركيبة التي يقدمها المسلسل قريبة جدا من المجتمع المصري البسيط وهو ما سيجذب الفئة ‏الأكبر من الجمهور لمتابعته.

وقال : "وجود أجيال مختلفة في التركيبة يجعل المسلسل يصل ‏لكافة فئات المجتمع بداية من الأطفال والشباب وصولا للأعمار الأكبر سنا".‏

جدير بالذكر أن مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيددرا، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وعلاء زينهم، ‏والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج "‏k media‏"، كريم أبو ذكرى، ‏ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال نوفمبر المقبل، وتدور ‏أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت.‏