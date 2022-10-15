وافقت بعد أول جلسة مع المنتج.. شريف منير يكشف كواليس ايجار قديم

أعلن الفنان شريف منير ، سعادته البالغة ببطولة مسلسل ايجار قديم ، مؤكدا أن العمل يستحق العرض خارج موسم رمضان حتى يأخذ حقه فى العرض.
وأوضح شريف منير، أنه يهوى العمل في موسم دراما رمضان، إلا أن مسلسل "إيجار قديم" جذبه لتقديمه خارج موسم دراما رمضان، موضحا أن الدراما الجيدة تصلح للعرض أي وقت من العام، وليس خلال سباق رمضان فقط.
وأشار شريف منير، إلى أنه وافق على بطولة مسلسل "إيجار قديم" بعد أول جلسة مع المنتج كريم أبوذكري، موضحا أن الفكرة تميل للكوميديا الإجتماعية في إطار لايت إنساني.
وقال شريف منير فى بيان إعلامي: "خلال الفترة الماضية اعتذرت عن عدة أعمال درامية لأنها لم تجذبني لتقديمها، وحاليا أصبحت اختار الأعمال التي تحمل رسائل حقيقية للناس، بجانب تقديمها متعة للمشاهدين".
وأردف البيان : "حقيقة وجدت في مسلسل ايجار قديم كافة المميزات التي تجعلني أوافق على العمل به، بداية من المنتج كريم أبو ذكري والذي أتعاون معه لأول مرة، وحقيقة كان إكتشاف حقيقي بالنسبة لي"، وقال : "وجدت منتج فاهم الشغلانة كويس ويوفر كل مقومات النجاح".
وأوضح شريف منير من خلال البيان أن مسلسل "إيجار قديم" يطرح فكرة تناسب جدا المجتمع المصري، وتلقي الضوء على عدة قضايا إجتماعية، من خلال حكايات إنسانية تدور بين شخصيات تقترب كثيرا من الواقع في عمارة سكنية يقطنها أبطال العمل"،
وأكد شريف منير ، أنه انتهى من تصوير ما يقرب من ٧٠% من مشاهدة في العمل، لافتا إلى أن كواليس التصوير مليئة بالود والمحبة، موضحا أن المشاهد التي تجمعه بالفنان القدير صلاح عبدالله بها الكثير من الكوميديا والمشاعر الإنسانية، مشيرا إلى أن التركيبة التي يقدمها المسلسل قريبة جدا من المجتمع المصري البسيط وهو ما سيجذب الفئة الأكبر من الجمهور لمتابعته.
وقال : "وجود أجيال مختلفة في التركيبة يجعل المسلسل يصل لكافة فئات المجتمع بداية من الأطفال والشباب وصولا للأعمار الأكبر سنا".
جدير بالذكر أن مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيددرا، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وعلاء زينهم، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج "k media"، كريم أبو ذكرى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال نوفمبر المقبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت.