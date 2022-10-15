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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إخفاق في السلة عربيا والتفوق بـ الكرة أفريقيا.. أخبار الأهلي اليوم

أخبار الأهلي
أخبار الأهلي

أخبار النادي الأهلي …شهد النادي   الأهلي على مدار الساعات الماضية ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي يرصدها لكم صدى البلد في السطور التالية:

 

رغم تفوق الأحمر.. الكويت الكويتي يهزم الأهلي ويتوج بالبطولة العربية لكرة السلة

 

 

توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الكويت الكويتي بلقب البطولة العربية رقم 34 والتي أقيمت بالكويت خلال الفترة من 5 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

 

الأحمر بدوري المجموعات.. شاهد| ثلاثية الأهلي في شباك الاتحاد المنستيري

 

 

 

نجح الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب تحقيق الفوز على الاتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على  ملعب الأهلي we السلام في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا مساء اليوم.


تطورات موقف محمد محمود وزياد طارق من العودة لتدريب الأهلي الجماعي.. تفاصيل

 

 

 

كشف الإعلامي محمد غانم تطورات أزمة محمد محمود وزياد طارق بالفريق الأول بالنادي الأهلي عقب رفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق مشاركتهم في المران الجماعي للفريق.

 


بعد فشل انتقاله للأهلي.. مشاريبوف يستعد للمشاركة الأولى مع النصر هذا الموسم

 

 

 

أكد تقرير صحفي، جاهزية الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، لاعب فريق النصر السعودي، للمشاركة الأولى مع فريقه هذا الموسم، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

 

ثلج ولا مخدر؟!.. سر احتفال أحمد عبدالقادر بهدف الأهلي أمام الاتحاد المنستيري

 

 

 

تداول رواد السوشيال ميديا، صورا لاحتفال أحمد عبد القادر لاعب الأهلي بهدفه في مرمى الاتحاد المنستيري، وكأنه يحقن في ذراعه.

 


أحمد عبد القادر عن طريقة احتفاله بهدفه في شباك الاتحاد المنستيري: ركز فقط

 

 


أثار احتفال أحمد عبد القادر لاعب الأهلي بهدفه في شباك الاتحاد المنستيري الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما ظهر اللاعب وهو يحتقل وكأنه يمسك حقنه، ويقوم بوضعها في يده مثل المدمنين، بحسب وصف رواد مجموعات على "السوشيال ميديا".

 

 

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