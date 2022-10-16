الرئيس الصيني: نحن في لحظة حساسة.. ونواجه قوى خارجية

قال الرئيس الصيني شي جين بينج في افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم، إن المؤتمر ينعقد في "لحظة حساسة" بالنسبة إلى الصين.

وانتقد الرئيس الصيني شي جين بينج خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي تدخل القوى الخارجية في تايوان، في إشارة إلى دعم الولايات المتحدة والغرب لانفصال الجزيرة.

وأضاف شي جين بينج:"خضنا صراعا كبيرا ضد النزعة الانفصالية في تايوان، والصين حققت سيطرة شاملة على هونج كونج وحولتها من الفوضى إلى الحاكمية".

وتابع الرئيس الصيني:"واجهنا محاولات من قوى خارجية للتأثير على الأوضاع في تايوان".

انطلقت أعمال المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في بكين، الذي يتوقع أن يمنح الرئيس شي جين بينغ ولاية ثالثة لخمس سنوات أخرى على رأس السلطة في البلاد.

وصعد شي إلى المنصة في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وسط تصفيق مدو من آلاف المندوبين الذين تم اختيارهم بعناية لحضور المؤتمر الذي يعقد مرة كل خمس سنوات.

وأشاد الرئيس الصيني بحكم الحزب الشيوعي في خطاب افتتاح المؤتمر، كما أنه أكد أن مؤتمر الحزب الشيوعي ينعقد في "لحظة حساسة" بالنسبة للصين.