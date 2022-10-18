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رئيس التحرير
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صلاح وهالاند والأقرب للفوز بالمونديال.. دوديك أسطورة ليفربول يتحدث لصدى البلد |فيديوجراف

دوديك
دوديك

خلال حوار مع "صدى البلد" أدلى جيزري دوديك، أسطورة حراسة مرمى منتخب بولندا وفريق ليفربول السابق، بتصريحات مهمة تحدث خلالها عن محمد صلاح، النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول، وتوقعاته لـ نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، كما توقع اسم الفريق الفائز بمونديال قطر 2022. 

تصريحات جيزري دوديك 

عن نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي قال إن هذه المباراة تأتي في الوقت المناسب لفريق ليفربول، الذي شهد سلسلة من التراجع في مستوى معظم لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما محمد صلاح ، بسبب الإجهاد الشديد وعدم الراحة بين المباريات على مدى 5 مواسم متتالية، متوقعا تعادل الفريقين. 

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وقال دوديك إن محمد صلاح سعيد باللعب في مركز المهاجم، كما توقع اسم الفريق الفائز بمونديال قطر 2022. 

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وللمزيد حول تصريحات دوديك وماذا قال عن محمد صلاح وتوقعاته لـ مباراة ليفربول ومانشستر سيتي شاهد الفيديوجراف التالي:

صلاح محمد صلاح ليفربول ومانشستر سيتي دوديك ليفربول

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