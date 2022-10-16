آخرهم شيرين عبد الوهاب.. لعنة الرباط الصليبي تطارد الفنانين

تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب للاصابة بالرباط الصليبي بعد ان انزلقت قدمها في منزلها ، وتسبب ذلك في حدوث قطع في الرباط الصليبي ، شيرين ليست الفنانة الوحيدة التي تعرضت لهذه الاصابة ، بل ان هناك عدد اخر من الفنانين الذين اصيبوا به سواء اثناء التصوير او اثناء ممارسة الرياضة ، او حتي نتيجة التعرض لاي حادث اخر ، ومن هؤلاء الفنانين الذين اصابتهم لعنة الرباط الصليبي ..



شيرين عبد الوهاب

اصيبت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالرباط الصليبي ونقلت إلى المستشفى لعمل فحوصات على قدمها بعدما انزلقت فى منزلها،وكشفت الأشعة التى أجرتها على قدمها أنها أصيبت بالرباط الصليبى، وقررت السقر إلى المانيا لإجراء العملية الجراحية ..



ياسمين صبري

قبل ذلك أُصيبت الفنانة ياسمين صبري بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، خلال أدائها تمرينات رياضية قبل تصويرها فيلم "الديزل" .. وتعرضت لالتواء شديد في الركبة بسبب قيامها بتدريبات بدنية شاقة ، وسافرت إلى إنجلترا من أجل تلقي العلاج الطبيعي من خلال أحد الأطباء المتخصصين، خاصة بعد تأكيد أشعة الرنين المغناطيسي إصابتها بقطع في الرباط الأمامي للركبة.

وحصلت علي جلسات علاج طبيعي لمدة اسبوعين ، وتنقسم إلى تمرينات سباحة وتمارين تقوية حتى تستطيع الحركة..

وعقب إصابتها، نشرت ياسمين صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور “انستجرام”، وعلقت عليها: “سأستمر في النهوض كلما سقطت”.



احمد السقا

احمد السقا، من أكثر الفنانين، الذين تعرضوا لإصابات شديدة أثناء التصوير لأنه لا يستعين بدوبلير، ومن الإصابات التى تعرض لها بفيلم "مافيا " إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء تصويره أحد المشاهد مع الفنان أحمد رزق.

عام 2009، وخضع لعملية جراحية وقتها في القاهرة قبل تعافيه ..



المطرب الشاب محمد شاهين

تعرض المطرب محمد شاهين للاصابة بقطع في الرباط الصليبي ، واحري جراحة ناجحة وعقب خروجه من غرفة العمليات نشر محمد شاهين منشورا على فيسبوك كشف فيه عن حالته الصحية وتفاصيل العملية الجراحية التي أجراها، وقال " اللهم لك الحمد والشكر عملت عملية الرباط الصليبي اللي بعاني منه بقاله 4 سنين"، ووجه الشكر للأطباء الذين حرصوا على علاجه، وساهموا في نجاح العملية الجراحية



الفنان الشاب علي الطيب

لعنة الرباط الصليبي نالت ايضا الفنان الشاب علي الطيب وأصيب بقطع كامل في الرباط الصليبي ، وخضع لعملية جراحية .. ووقتها نشر الفنان محمد ممدوح عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بعلي الطيب من كواليس مسلسل "قابيل"، وطلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء.

وكتب علي الطيب وقتها علي صفحته الشخصية علي الفيسبوك أنه كان يعاني من آلام الإصابة ومشقة البحث عن طبيب قادر على علاجه بأمانة، لذا استعان بلاعب النادي الأهلي، سعد سمير، الذي ساعده مرشحًا طبيب جيد له، وبالفعل خضع للعلاج الطبيعي وجراحة أنتهت بنجاح وتحسنت حالة الساق.

يذكر أن علي الطيب مؤخرًا تألق في عدد من الأدوار أبرزها مسلسلى "قابيل" ومسلسل "أهو ده اللي صار"