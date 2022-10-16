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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالستان.. دنيا بطمة تثير ضجة في أحدث ظهور

دنيا بطمة
دنيا بطمة

شاركت الفنانة دنيا بطمة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة جديدة لها.

 

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وأطلت دنيا بطمة، بفستان طويل ومكشوف من القدمين باللون البينك ، وتميز الفستان بتفصيلة مميزة وجذابة تكشف أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت دنيا بطمة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور دنيا بطمة 

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