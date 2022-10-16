مو صلاح.. أيمن يونس: البرق يعود ويصعق مانشستر سيتي وهالاند

حرص ايمن يونس نجم الزمالك السابق علي الاحتفال بتألق الفرعون المصري محمد صلاح، الذى قاد فريقه للفوز فى مباراته أمام مانشستر سيتي، بعد نجاحه فى إحراز هدف المباراة الوحيد فى اللقاء الذى اقيم اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكتب ايمن يونس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "البرق يعود ويصعق مانشيستر سيتي و هالاند ....موووووو صلاح💪🏽👏🏽"





وحسم ليفربول قمة الدوري الإنجليزي لصالحه بانتصاره على ضيفه مانشستر سيتي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للمسابقة.

انتصار ليفربول رفع رصيده لـ 13 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.

