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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

5 علامات تأمينية بخبرات ألمانية.. تعرف على مميزات اللوحات المرورية المؤمنة| فيديو

اللوحات المرورية
اللوحات المرورية المؤمنة

افتتاح الشركة العربية الألمانية لـ اللوحات المرورية المؤمنة، يعد إنجازا جديدا  للصناعة المصرية لإحدى القلاع الجديدة بـ الهيئة العربية للتصنيع، ويعد الصرح الصناعي المتكامل المجهز بأحدث التكنولوجيات الألمانية، لتلبية احتياجات وزارة الداخلية والتصدير للدول الأفريقية والعربية من اللوحات المرورية المؤمنة لكافة المركبات.

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صدى البلد داخل الشركة العربية الألمانية لتصنيع اللوحات المرورية المؤمنة.. فيديو وصور

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لأول مرة في مصر| تصنيع اللوحات المرورية المؤمنة بخبرات ألمانية بالهيئة العربية

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فرص العمل للشباب|رئيس العربية للتصنيع: تلبية احتياجات وزارة الداخلية من اللوحات  المرورية المؤمنة

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رئيس الهيئة العربية للتصنيع يفتتح مصنعا للوحات المرور المؤمنة.. صور

لتعميق وتوطين التصنيع المحلي وتعظيم شعار «صنع في مصر» هدف أساسي تسعى إلى تحقيقه الهيئة العربية للتصنيع التي افتتحت الشركة العربية الألمانية لـ اللوحات المرورية المؤمنة بالشراكة مع شركة «تونجز الألمانية»، وفقا لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأقيمت الشركة العربية الألمانية على مساحة 3500 متر مربع، وهي الأولى في مصر والشرق الأوسط، التي تقوم بإنتاج اللوحات المرورية باستخدام الخامات الأولية حتى المنتج النهائي مرورا بكافة المراحل التصنيعية.

وتهدف الشركة إلى لإنتاج وتصنيع وتوريد اللوحات المرورية المؤمنة الخاصة بالسيارات والدراجات النارية، ووسائل النقل الأخرى لوزارة الداخلية، والتصدير إلى الخارج.

اللوحات المرورية المؤمنة

خط إنتاج الشركة

وتنقسم خط إنتاج الشركة إلى ثلاثة مراحل بإستخدام أحدث التكنولوجيا الألمانية: وهي خط إنتاج اللوحات الفارغة وحفر النسر بالليزر، طباعة الحروف والارقام، استخدام المكابس اليدوية لوضع الارقام والحروف للمركبة، طباعة اللون الأسود على الحروف والأرقام، وأخيرا فحص اللوحات طبقا لأوامر التشغيل واللون.

اللوحات المرورية المؤمنة

 

اللوحات المرورية المؤمنة

5 علامات تأمينية بـ اللوحات المرورية المؤمنة

وتتميز بوجود 5 علامات تأمينية باللوحة وهي الشريط اللامع الموجود بمنتصف اللوحة الهولوجرام ويحتوي على 15 علامة تأمينية مسجلة بأسم وزارة الداخلية، واللون العاكس في الجزء الأول باللوحة ويوجد به علامة مائية مدون عليها كلمة مصر EGYPT باللغة الانجليزية، نسر الجمهورية في منتصف اللوحة محفور بالليزر، على الحروف والارقام البارزة مدون على اللوحة باللون الأبيض جمهورية مصر العربية، ويوجد  في خلفية اللوحة إسم الشركة وتاريخ وإنتاج اللوحة.
 

اللوحات المرورية المؤمنة
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