شاهد.. جوارديولا يلتقي محمد صلاح بعد انتهاء مباراة القمة





حرص جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الذهاب للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وتبادلا الحديث بعد انتهاء مباراة القمة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وكان صلاح قد سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 75 بعدما انفرد بالمرمى بسبب توجيه أليسون حارس المرمى كرة عالية نحوه وأسكن الهدف شباك إيدرسون.



حسم ليفربول قمة الدوري الإنجليزي لصالحه بانتصاره على ضيفه مانشستر سيتي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للمسابقة.

انتصار ليفربول رفع رصيدهم لـ 13 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.