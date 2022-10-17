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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مفاجاة.. نأكل الشيكولاتة بطريقة خاطئة

صدى البلد

قال خبراء الطعام إن الناس يأكلون الشوكولاتة بطريقة خاطئة، فلا ينبغي أبدًا تخزينها في الثلاجة ويجب تناولها في الساعة 11 صباحًا.

كشفت دراسة جديدة قدمتها  "نتالي أليبراندي"، عالمة الغذاء، النقاب عن أكثر الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس عند الاستمتاع بالأطعمة الحلوة وخاصًة الشيكولاتة.

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الخطأ الأكثر شيوعًا هو تخزين الشوكولاتة في الثلاجة لأن مستويات الرطوبة مرتفعة جدًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجدت دراسة أجريت على 2000 بالغ أن 78 في المائة من الأشخاص قاموا بتخزين الشوكولاتة في الثلاجة، وأفضل درجة حرارة لتناول الشوكولاتة هي 18 درجة مئوية.

إذا كانت الشوكولاتة دافئة جدًا ، فسوف تنهار أو تذوب بين يديك، و قالت عالمة الغذاء إذا لم تستطع سماع صوت طقطقة عندما ينكسر ، فمن المحتمل ألا يكون في درجة الحرارة المناسبة.

يمكن أن يؤدي وضع الشوكولاتة في الثلاجة أيضًا إلى حدوث الأكسدة ، مما يؤدي إلى ازدهار السكر ، حيث يتم نقل الطعم والرائحة من الأطعمة الأخرى إلى البار.

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كما قالت إن الساعة 11 صباحًا هي أفضل وقت لتناول الشوكولاتة، هذا لأن الكاكاو يحتوي على كل من السكر والكافيين مما يعني أنه طعام جيد لتزويدك بالطاقة حتى وقت الغداء.

ووجدت الدراسة أن واحدًا فقط من كل خمسة بالغين يأكل الشوكولاتة في الصباح.

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