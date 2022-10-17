محمد صلاح ينافس وبنزيما يتصدر .. تفاصيل حفل جائزة الكرة الذهبية 2022

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، للعاصمة الفرنسية "باريس"، لمتابعة مراسم حفل الأفضل المقدم من مجلة فرانس فوتبول ، الذي سيتضمن الإعلان عن اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية.

وتقدم المجلة الفرنسية جائزتها السنوية لأفضل لاعب في العالم، فيما يشهد الحفل الإعلان عن فائزين في بعض الفئات الأخرى.

ومن المقرر انطلاق حفل الكرة الذهبية لعام 2022 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المرشحون للكرة الذهبية

أعلنت فرانس فوتبول في وقت سابق عن قائمة تضم 30 لاعبا يتنافسون على الفوز بالجائزة الرئيسية في الحفل، على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما، السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح.

ومن المتوقع تتويج بنزيما بالجائزة لأول مرة في مسيرته، نظرا لمستواه المميز على مدار الموسم الماضي مع ريال مدريد، المتوج معه بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

الكرة الذهبية للسيدات

الحفل يشهد أيضا تقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم في فئة السيدات.

وتحمل أليكسيا بوتيلاس، لاعبة برشلونة، اللقب منذ العام الماضي، وهي إحدى المرشحات لنيل الجائزة مجددا الليلة.

جائزة ياشين

ومن المقرر أن يشهد الحفل أيضا تقديم جائزة ياشين لأفضل حارس في العالم هذا العام.

ونال الإيطالي جيانلويجي دوناروما الجائزة العام الماضي، فيما يبدو البلجيكي تيبو كورتوا الأوفر حظا للتتويج بها هذه المرة.

جائزة كوبا

وستنال المواهب الشابة فرصة أيضا في الحفل، حيث ستقدم أيضا جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 سنة.

الجائزة التي توج بها بيدري العام الماضي، ينافس عليها هذه المرة عدد من أبرز المواهب الشابة في الملاعب الأوروبية، أبرزهم جود بيلينجهام وجمال موسيالا.