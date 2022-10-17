تنصيب إيجون.. ماذا حدث في الحلقة قبل الأخيرة من House of the Dragon

تفاصيل مثيرة شهدتها الحلقة التاسعة من مسلسل House of the Dragon بعد وفاة الملك فيسيريس، وانتهت بتنصيب ابنه إيجون وريثا على العرش بدلا من شقيقته الكبرى رينيرا.

بدأت الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل House of the Dragon بإعلان وفاة الملك فيسيريس، وتخطيط زوجته أليسنت هايتاور مع والدها المساعد أوتو لتنصيب ابنها الأكبر إيجون بدلا من رينيرا.

نفذت عائلة هايتاور خطة محكمة لاستبدال رينيرا، وتمكنت من إخضاع جميع اللوردات إلى رغبتهم، ومن عارض ذلك تعرض للاغتيال الفوري حتى لا يحدث انقلاب وتصل الأنباء إلى رينيرا تارجيريان.

وبشكل مفاجئ لم تظهر ابنة الملك فيسيريس في أحداث الحلقة التاسعة ولا زوجها ديمون ما ينذر بتدخل عنيف وهام منهما في الحلقة المقبلة التي ستكون آخر ما يعرض بالموسم الأول من House of the Dragon.

أظهرت أليسنت الوديعة حكمة وتخطيط غير معهودين حتى تتمكن من وضع ابنها على العرش وفرض سيطرتها عليه بدلا من جده أوتو الذي أرسل رجاله للعثور على إيجون المتهور في المدينة.

استطاع إيموند الابن الأصغر للملك فيسيريس العثور على شقيقه وإعادته للقصر رغم اقتناعه بأنه الأحق في وراثة العرش، في الوقت نفسه كانت الأميرة رينيس هي مفاجأة الحلقة.

حبست عائلة هايتاور الأميرة رينيس تارجيريان في غرفتها، ولكن أحد الحراس تمكن من إخراجها، وأثناء تنصيب إيجون هربت للوصول إلى تنينتها الضخمة.

وعقب تنصيب إيجون وسط مباركات الشعب وصمت الجميع خوفا من العقاب، اقتحمت رينيس الغرفة الضخمة بتنينها، وأطاحت بنفس الموجودين وكانت على وسط إحراق عائلة هايتاور وأبناء فيسيريس جميعا.

ولكن وبشكل مفاجيء تراجعت، وتركتهم ما يعني مباركتها لتنصيب إيجون على العرش بدلا من رينيرا التي تزوجت ابنها و تآمرت لقتله بحسب علم والدته التي لا تعلم أنه مازال على قيد الحياة.

ستشهد الحلقة العاشرة والأخيرة من الموسم الأول لمسلسل House of the Dragon حرب منتظرة بين رينيرا ومؤيديها وبين الملك الجديد شقيقها الصغير الذي لا يرغب في مكانته قبل توقف العمل لتصوير مزيد من المواسم التي أعلن عنها من قبل.