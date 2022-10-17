أمطار بـ 6 محافظات | الأرصاد توجه تنبيهًا عاجلًا لطلاب المدارس .. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة على معظم المحافظات، موضحة أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى : الانخفاض فى درجات الحرارة سيكون مستمرا، ولا يوجد توقعات حتى الآن بأنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن "نتوقع اليوم أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، والأجواء خريفية ومستقرة في المناطق الداخلية كافة، والأجواء في فترة النهار تكون معتدلة الحرارة على سواحلنا الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "أجواء مائلة للحرارة على جنوب سيناء، وأجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار، وفي الليل ومع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير".

وأردفت: "التباين الكبير بين درجة الحرارة في النهار والليل سمة أساسية في الخريف، حيث تنخفض درجات الحرارة في فترات الليل وتكون الأجواء مائلة للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

محافظات تشهد أمطارا

كما ستنحسر اليوم فرص سقوط الأمطار على المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة في اليوم، وستكون على محافظات" مطروح والإسكندرية وبور سعيد والبحيرة و كفر الشيخ، الدقهلية ".

ولفتت إلى أن المحافظات السالف ذكرها متوقع سقوط أمطار اليوم وغدًا الثلاثاء، ومن يوم الأربعاء ستتحسن الأحوال الجوية.

وطالبت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الأسر بـ تلبيس طلاب المدارس قطعة ملابس، زيادة وذلك بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.



