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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وفاة "ماما كوكو" صاحبة أكثر شخصية ملهمة عن 109 سنوات.. تفاصيل

وفاة ملهمة ماما كوكو
وفاة ملهمة ماما كوكو الحائزعلى أوسكار عن 109 سنوات

كشفت السلطات المكسيكية، عن وفاة ماريا سالود راميريس كاباييرو، ملهمة شخصية «ماما كوكو» في فيلم «كوكو» الشهير الحائز على جائزة أوسكار أفضل فيلم تحريكي لعام 2018.

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وفاة ملهمة ماما كوكو الحائز على أوسكار

وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية، فارقت ماريا سالود راميريس كاباييرو ملهمة شخصية «ماما كوكو» الحياة عن 109 سنوات في قريتها سانتا في دي لا لاجونا قرب بحيرة باتزكوارو السياحية، حيث تقام تقاليد يوم الموتى.

من جانبه، علق رئيس هيئة السياحة بولاية ميتشواكان غرب المكسيك، التي تتحدر منها ملهمة شخصية «ماما كوكو»، أمس لأحد، عبر «تويتر»، قائلا: «أشعر ببالغ الأسى لوفاة دونيا ماريا سالود راميريس كاباييرو (ماما كوكو) وهي امرأة لا تكلّ ونموذج حياتي يُحتذى به، مصدر إلهام لهذه الشخصية التي جالت العالم».

تفاصيل وفاة صاحبة شخصية  ماما كوكو

اشتهرت ماريا سالود راميريس كاباييرو بفضل فيلم «كوكو» من إنتاج ديزني عن قصة فتى يبحث عن تاريخ عائلتها من خلال هذا التقليد المكسيكي.

ونبه  مخرج الفيلم لي أونكريش، خلال تسلم جائزة الأوسكار بأن الشكر الأكبر هو لشعب المكسيك، إذ إن كوكو ما كان ليرى النور لولا ثقافته وتقاليده الجميلة جداً.

جدير بالذكر أن السياح كانوا يقصدون  ملهمة شخصية «ماما كوكو» بانتظام لالتقاط صور مع هذه المرأة ذات الملامح القريبة إلى حد التطابق من شخصية ماما كوكو بالفيلم. 

وفاة ملهمة ماما كوكو الحائزعلى أوسكار عن 109 سنوات..تفاصيل   


 

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