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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حفل استعراضي مميز في بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية

صدى البلد

حرص الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني، على تنظيم حفل استعراضي مميز علي هامش بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وأكد احمد عمران رئيس اللجنة الإعلامية أن فرقة محمد رضا للفنون الشعبية، قدمت استعراضات مميزة للحضور من تراث الفن الشعبي المصري والتي نالت إعجاب وتفاعل الحضور من جميع الوفود المشاركة في البطولة وكذلك السيد فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية والسيد ألكسندر راتنر سكرتير عام الاتحاد الدولى للرماية الذي أبدي إعجابه وسعادته بالفقرات الاستعراضية.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية أن رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة وهذا ليس بجديد على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للرياضة فى مصر والتى شهدت الرياضة منذ توليه المسئولية طفرة كبيرة سواء على مستوى البنية التحتية او تنظيم البطولات الكبرى.

ويقيم رئيس الاتحاد اجتماعات دائمة مع اللجنة المنظمة وروابط الرياضية برئاسة الدكتور وليد الملاح الوكيل والمسوق الحصرى لاتحاد الرماية للاطمئنان علي الرماه المشاركين، والإجراءات الوقائية التى يتم اتخاذها للحفاظ على سلامة المشاركين.

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