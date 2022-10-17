للبنات سنة أولى سواقة.. جيلي باندينو موديل 2015 بـ 105 آلاف جنيه

يضم سوق السيارات المستعمل الكثير من إصدارات شركة جيلي الصينية، التي حصلت علي مكانة كبيرة بين المواطنين المصريين، وذلك لأنها تناسب مختلف أذواق المصريين، بالإضافة إلي احتوائها علي العديد من المميزات التي تجعل هناك أقبال عليها منها، رخص ثمنها وانخفاض استهلاكها للوقود وتوافر قطع الغيار، ومن هذه الطرازات سيارة جيلي باندينو موديل 2015 .

سيارة جيلي باندينو موديل 2015

المواصفات الفنية لسيارة جيلي باندينو موديل 2015

تحصل سيارة جيلي باندينو موديل 2015 علي قوتها من محرك رباعي السرعات سعة 1500 سي سي، ينتج قوه قدرها 94 حصان، وعزم اقصي للدوران128 نيوتن/ متر، وتستهلك السيارة 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل السرعة الي العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.

سيارة جيلي باندينو موديل 2015

مواصفات السلامة والأمان في سيارة جيلي باندينو موديل 2015

تأتي سيارة جيلي باندينو موديل 2015 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، قفل مركزي للأبواب، ومفتاح بريموت كنترول، وإنذار عند تخطي السرعات العالية، وجهاز إنذار ضد السرقة، ، وأنظمة أمان فرامل ABS، وEBD، وعدد 2 سادة هوائية لدواعي الأمان للسائق والراكب الأمامي، وأحزمة أمان أمامية، وحزام أمان خلفي، وإنذار لعدم ربط حزام السائق، وإنذار لعدم غلق الأبواب، وقفل أمان للأطفال بالأبواب الخلفية.

سيارة جيلي باندينو موديل 2015

المواصفات الداخلية لسيارة جيلي باندينو موديل 2015

تحتوي مقصورة سيارة جيلي باندينو موديل 2015 علي العديد من التجهيزات منها، زجاج خلفي حراري، وتكييف يدوي، وزجاج أمامي كهربائي، وولاعة سجاير، ويمكن تعدل المقعد الأمامي في 4 اتجاهات، وإضاءة داخلية، وراديو، وكاسيت، وCD، وUSB، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، ومكيف، وازرعه تحكم في الأضواء بالمقود، مفاتيح تحكم في التكيف ومساحات السيارة، وحوامل أكواب أمامية.

سيارة جيلي باندينو موديل 2015

المواصفات الخارجية لسيارة جيلي باندينو موديل 2015

تمتلك سيارة جيلي باندينو موديل 2015 من الخارج شكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي، مساحات مطر أمامية وخلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية عريضة في مقدمة السيارة، وتم وضع شعار سيارة جيلي اعلي شبكة السيارة الأمامية، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايا جانبية يمكن ضمها يدويا، وفوانيس توقف خلفية، وأريل اعلي السيارة.

سيارة جيلي باندينو موديل 2015

سعر سيارة جيلي باندينو موديل 2015

تبدأ أسعار سيارة جيلي باندينو موديل 2015 من 105 ألف جنيه، وتصل إلي 115 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .