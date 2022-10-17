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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

على خطى بابا فانجا ونوستراداموس..برازيلي يثير الجدل بعد تنبوئه بتحول شعوب لزومبي

على خطى بابا فانجا
على خطى بابا فانجا ونوستراداموس..برازيلي يثير الجدل

على خطى بلغارية الكفيفة  بابا فانجا، والصيدلاني والمنجم الفرنسي نوستراداموس، يثير الشاب البرازيلي، آثوس سالومي يثير الجدل بعد تنبوئه بتحول شعوب لزومبي. 

أثار البرازيلي، آثوس سالومي، المعروف بلقب «نوستراداموس المعاصر» حالة قلق بعد تأكيده أحد تنبوائه الأخيرة بأن شعوب عالم  ستتحول إلى زومبي (أحياء موتى). 

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وقال  البالغ من العمر 36 عاما وفق ما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، اليوم الاثنين، إنه تنبأ من قبل بفيروس كورونا (كوفيد_19)، وقيام الحرب الروسية الأوكرانية، وموعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية عام 2022. 

وأضاف البرازيلي، آثوس سالومي، المعروف بلقب «نوستراداموس المعاصر» أنه ما يزال يتنبأ بالعديد من الأحداث العالمية، واصفا إياها بأنها «تقشعر لها الأبدان» في الأعوام 2023 و 2024 و 2026.

برازيلي يثير الجدل بعد تنبوئه بتحول شعوب لزومبي 

ويحذر«نوستراداموس المعاصر» من بلدة  ديفينوبوليس بولاية ميناس جيرايس في البرازيل  من تعرض البشر للتعذيب الجسدي والعقلي لدرجة أنهم سيعشون مثل «الزومبي».

ويوضح  آثوس سالومي: «سيزيد التعذيب النفسي بشكل خاص، ومن ثم ستزداد الاضطرابات النفسية، مما يؤدي إلى عدم توازن العقل البشري، والتسبب في الاكتئاب والموت». 

من جانبه، علق تياجو لويجي، المدير السابق للمؤسسة النفسية INVEP  في ساو باولو بأن  آثوس سالومي لا يخادع الناس، وبالتالي يجب الاستفادة من تنبوائه بالحرص وأخذ الأسباب لإيقاف حصولها. 

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