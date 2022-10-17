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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ننشر تفاصيل مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم بالمعاهد

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن فتح باب التقديم لمسابقة "شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم" السنوية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، والتي تنظم برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بالقطاع، هي المعنية بتنظيم مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن، في ضوء الضوابط والشروط المقررة، بالتنسيق مع إدارات شؤون القرآن الكريم بالمناطق الأزهرية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن المسابقة، يتم تنفيذها هذا العام على أربعة مستويات؛  المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، والثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا، والثالث: حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم (ابتداءً من سورة التوبة وحتى نهاية سورة الناس)، والمستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم (ابتداءً من سورة العنكبوت وحتى نهاية سورة الناس).

وكشف قطاع المعاهد عن  الشروط العامة للاشتراك في المسابقة؛ وهي أن يكون المتقدم للمسابقة من طلاب المعاهد الأزهرية، أو من طلاب مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف،أو من طلاب الرواق الأزهري، كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم من مكاتب التحفيظ والأروقة عن 18 عامًا في الأول من أكتوبر من كل عام، بحيث يحق للطلاب التابعين لمكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية، الاشتراك في المستويات الأربعة، أما طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية فيحق لهم الاشتراك في المستويات (الأول والثاني والثالث فقط)، كما يحق لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية الاشتراك في المستويين (الأول والثاني فقط).

وأضاف قطاع المعاهد أنه لا يحق للطالب الاشتراك في أكثر من مستوى في العام الواحد، في حين أنه يحق للطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في الأعوام اللاحقة.

وعن طريقة التقدم لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم، أوضح قطاع المعاهد، أن التقدم للمسابقة هذا العام إلكترونيًا، من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية https://azhar.eg/giq/ ، و لا يسمح للطالب بالتقدم من جهتين مختلفتين في وقت واحد.

كما سيتم إجراء اختبارات مسابقة شيخ الأزهر على أربعة مراحل، المرحلة الأولى وهي الاختبار، ثم التصفيات الأولية في المرحلة الثانية، حيث تعقد هذه المرحلة بالمناطق الأزهرية، ثم يتم ترشيح الحاصلين على 80 درجة فأكثر للتصفيات المؤهلة بالمرحلة الثالثة لاختيار الفائزين على مستوى المنطقة والعشرة الأوائل فيها المؤهلين لدخول التصفيات النهائية، التي يتم عقدها في القاهرة بين العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية في المستويات الأربعة، لتحديد الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.

وعن مكافآت الطلاب الفائزين ومحفظيهم، كشف قطاع المعاهد،
أن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الفائزين في المستوى الأول، توزع مكافآتهم كالتالي:
1- الأول 100,000
2- الثاني 95,000
3- الثالث 90,000
4- الرابع 85,000
5- الخامس 80,000
6- السادس 75,000
7- السابع 70,000
8- الثامن 65,000
9- التاسع 60,000
10- العاشر 55,000


بينما تكون مكافآت الفائزين في المستوى الثاني كالتالي:
1- الأول 70,000
2- الثاني 68,000
3- الثالث 66,000
4- الرابع 64,000
5- الخامس 62,000
6- السادس 60,000
7- السابع 58,000
8- الثامن 56,000
9- التاسع 54,000
10- العاشر 52,000


بينما تكون مكافآت العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الفائزين في المستوى الثالث كالآتي:
1- الأول 50,000
2- الثاني 48,000
3- الثالث 46,000
4- الرابع 44,000
5- الخامس 42,000
6- السادس 40,000
7- السابع 38,000
8- الثامن 36,000
9- التاسع 34,000
10- العاشر 32,000

فيما تكون مكافآت العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الفائزين في  المستوى الرابع كالتالي: 
1- الأول 40,000
2- الثاني 38,000
3- الثالث 36,000
4- الرابع 34,000
5- الخامس 32,000
6- السادس 30,000
7- السابع 28,000
8- الثامن 26,000
9- التاسع 24,000
10- العاشر 22,000
كما يُمنح محفظوا مكاتب التحفيظ الذين حصل طلابهم بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية على جوائز مالية؛ تقديرا لجهودهم في العناية بتحفيظ كتاب الله، وحرصهم على إخراج جيل حامل لكتاب الله عز وجل.

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