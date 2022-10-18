سعر عيار 14 اليوم في محلات الصاغة 18-10-2022

شهد سعر أقل أعيرة الذهب استقرارا مع أول تعامل له صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18-10-2022؛ ليصل إلي 741 جنيها للبيع و 743 جنيها للشراء بعد تراجعه بقيمة جنيه واحد، وذلك لسعر الجرام الواحد من عيار 14 الأقل فئة بين الأعيرة الذهبية .

وبحسب تقارير اقتصادية فقد استقر سعر الجرام الواحد من الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية بدون أي تغيير في مستهل التعاملات الصباحية اليوم رغم هبوط المعدن الأصفر أمس .

عيار 18

وسجل سعر عيار 952 جنيها للبيع و 956 جنيها للشراء .





استقرار الأسعار

يشار إلي أن سعر الذهب مصر ثباتا في أول تعاملات له اليوم الثلاثاء الموافق 18-10-2022، بدون أي تغيير علي مختلف الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة، بعد هبوط بقيمة 5 جنيهات بنهاية تعاملات أمس ؛ علي الرغم من ارتفاعه بمعدلات غير مسبوقة خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 86 جنيها علي الأقل

عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا حوالي 1111 جنيها للبيع و 1115 جنيها للشراء وذلك بالنسبة إلي الجرام الواحد

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عيار 24

وسجل سعر أعلي أعيرة الذهب عند 1270 جنيها للبيع و 1274 جنيها للشراء وذلك بالنسة لسعر الجرام الواحد من عيار 24 في محلات الصاغة.

أوقية الذهب



وصل سعر أوقية الذهب نحو 39.5 ألف جنيه للبيع و 39.63 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



ووصل سعر كيلو الذهب نحو 1.27 مليون جنيه للبيع و1.3 مليون جنيه للشراء

الجنيه الذهب



بينما وصل سعر الجنيه الذهب نحو 8888 جنيها للبيع و 8920 جنيها للشراء

سعر المصنعية

ويصل سعر المصنعية للذهب بنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري، والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب التي تزن ما يقار 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، حيث تختلف تسعيرة المصنعية من محل صاغة لآخر.

كما يصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وبالتالي فهي في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.



أخبار الذهب

ويهتم عدد من الشرائح الاجتماعية المختلفة في مصر أسعار الذهب اذ يصنفون كقطاع كبير يتابع عن كثب أخبار الذهب خصوصا ممن هم في مرحلة الخطوبة و المقبلين علي الزواج، خصوصا وأن تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا وأنه يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة في أوقات ارتفاع الأسعار

صناعة الذهب في مصر



وتعكف الحكومة حاليا علي إعداد خطة لدعم صناعة الذهب في مصر، موضحا أن مصر كانت من أكبر الدول التي تستحوذ على ريادة صناعة الذهب لعدد طويل من السنوات، وخلال الفترة الماضية حدث تنافس شديد في الصناعة عالميا ومحليا، حيث سيتم التنسيق بين الوزارات و ممثلي صناعة الذهب بالتوازي مع اهتمام الدولة باستغلال المناجم لاستخراج المعدن الأصفر

وعليق الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تواصلا مع وزارة الإسكان لتخصيص 20 فدانا بمنطقة العبور لتعليم صناعة الذهب ومدرسة فنية لإعداد الكوادر، ومجموعة من الورش للعمل، ومعرض دائم طوال العام.

أوضح أنه أصبح يتم دمج تلك المشغولات بالليزر، ما يؤكد التغيير الإجرائي الكامل لعملية الدمغة.









