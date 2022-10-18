عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. ستة أشياء لها تأثير أكبر من الأدوية في علاج حمى الضنك

صدى البلد

بسبب تغير الموسم تتزايد حالات حمى الضنك بسرعة، يقترب فصل الشتاء وخلال هذا الموسم يزداد انتشار بعوض حمى الضنك ليس هذا فقط ، بل يصبح جهاز المناعة ضعيفًا أيضًا خلال هذا الموسم ، مما يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض أخرى هذا هو سبب أهمية تقوية جهاز المناعة في مثل هذه الأوقات الحرجة.

لتجنب الأمراض وخاصة حمى الضنك والملاريا يجب أن تستهلك مثل هذه الأشياء التي يمكن أن تقوي من الداخل وتقوي جهاز المناعة ضد العدوى. تنتشر حمى الضنك في الغالب من خلال لدغة بعوضة Aedes aegypti المصابة. تشمل أعراض حمى الضنك الحمى وآلام الجسم والغثيان والقيء والطفح الجلدي والأوجاع والآلام ، إلخ.

إذا كنت تعاني من أي أعراض لحمى الضنك ، فعليك الذهاب إلى الطبيب على الفور. 

txt

طريقة عمل مكدوس الباذنجان بأسهل الخطوات

txt

شهي ومفيد.. طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية

ما هي العلاجات المنزلية لحمى الضنك؟

 يُعتقد أنه في حالة الإصابة بحمى الضنك ، فإن شرب كمية كافية من السوائل يعطي راحة سريعة.

 كشف موقع هيلثي عن بعض هذه الأطعمة، والتي تساعد في تحسين الصفائح الدموية في حمى الضنك، وتقوية جهاز المناعة وإبعاد العدوى.


شرب الكثير من السوائل

وفقًا لتقرير صادر عن NCBI ، فإن شرب الكثير من السوائل والماء ضروري في حمى الضنك. تناول مغلي ساخن وشاي الأعشاب والشوربات. إلى جانب هذه السوائل الساخنة ، يمكن للسوائل الباردة مثل عصير الليمون واللبن أو اللاسي وماء جوز الهند وما إلى ذلك تحسين عدد الصفائح الدموية. هذا يساعد في الحفاظ على توازن المنحل بالكهرباء ويزيل السموم من النظام.

زيادة تناول الفاكهة

تساعد إضافة الفواكه الموسمية مثل التوت والكمثرى والخوخ والكرز والخوخ والبابايا والتفاح والرمان على زيادة الطلب على العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ج ومضادات الأكسدة والألياف. تعمل هذه الثمار على تحسين عملية الهضم والحفاظ على فلورا الأمعاء وتقوية جهاز المناعة.

الخضروات فعالة 

قم بتضمين الخضار الموسمية والمختلفة الملونة في نظامك الغذائي لأن ذلك سيعزز صحة الأمعاء والجهاز المناعي. الفيتامينات المختلفة مثل فيتامين أ ، ج وكذلك المعادن مثل الزنك والمغنيسيوم وما إلى ذلك الموجودة في الخضروات ذات الألوان المختلفة هي مضادات أكسدة جيدة وتوفر مناعة.

البهارات والأعشاب مفيدة

وفقًا لدراسة نُشرت في المعاهد الوطنية للصحة ، من المعروف أن التوابل والأعشاب مثل الكركم والزنجبيل والثوم والفلفل الأسود والقرفة والهيل وجوزة الطيب تحتوي على مضادات للالتهابات والفطريات والفيروسات ومضادات الميكروبات والبكتيريا والمناعة- تعزيز الخصائص. يذهب. كل هذه الأشياء تعمل على تعزيز جهاز المناعة من خلال تنظيم الخلايا المناعية مثل الخلايا التائية.

المكسرات

إذا تعرضت أنت أو أحد أفراد أسرتك لسيطرة حمى الضنك ، فبصرف النظر عن الأشياء المذكورة أعلاه ، يمكن أيضًا تناول المكسرات والبذور. البذور والمكسرات مليئة بالبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

البروبيوتيك

أدخل البروبيوتيك في نظامك الغذائي يمكنك زيادة تناول الزبادي واللبن والجبن والكفير وفول الصويا وما إلى ذلك. البروبيوتيك مليء بالبكتيريا الجيدة التي تعمل على الجهاز الهضمي وتقوي المناعة.

جهاز المناعة الخضروات الأدوية أمراض حمى الضنك تقوي جهاز المناعة أهمية تقوية جهاز المناعة خطر الإصابة بأمراض أخرى ما هي العلاجات المنزلية لحمى الضنك شرب الكثير من السوائل زيادة تناول الفاكهة البهارات والأعشاب مفيدة المكسرات البروبيوتيك ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب

مش عاوز أشوفها تاني .. تعليق صادم من حسام حبيب بعد رفض شيرين عبد الوهاب زيارته

معرفش حد بالاسم ده ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

طلاق آيتن عامر بشكل نهائي| وفاء تفجر مفاجأة لأول مرة | فيديو

وصلني نسخة منه.. شبانة يعلن قيمة عقد إمام عاشور مع الزمالك ومدته

أزمة في الأهلي بسبب حسين الشحات .. تفاصيل

أول ظهور لابنة شيرين عبد الوهاب بعد دخول والدتها المستشفى.. صور

موضوعات متعلقة

طريقة عمل شوربة العدس بالجزر والكزبرة

طريقة عمل مكدوس الباذنجان بأسهل الخطوات

شهي ومفيد.. طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية

نشرة المرأة| 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك.. وأخطر 5 أطعمة في العالم يجب الابتعاد عنها

ترشيحاتنا

الأمل قائم .. 2030 موعد إطلاق أسرع لقاح لعلاج السرطان

عاد معتذرا| وفاء عامر تحسم الجدل بشأن انفصال آيتن عن عز العرب

انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام.. الزراعة تكشف القصة الكاملة لحل أزمة الأعلاف

خبير: الدول العربية هي الأكثر هشاشة تجاه التغيرات المناخية

يضاهي المُصنَّع بالخارج|العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة: كل الإنتاج بأيادٍ مصرية مدربة

بحلول عام 2027.. خبير يتوقع اختفاء منصات التواصل الاجتماعي لهذا السبب| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري إهماله.. متى يكون انتفاخ البطن علامة على أمر أكثر خطورة

مش التهاب.. احمرار العين مؤشر للإصابة بمرض مميت| تعرف عليه

العريس حاطط ماكياج.. كيف أفسد الفلتر فرحة بلوجر شهيرة ليلة خطوبتها؟

أول ظهور لابنة شيرين عبد الوهاب بعد دخول والدتها المستشفى.. صور

فيديو

وفاء عامر لمتابعة: حسبي الله ونعم الوكيل أنا بعرف الأصول كويس

افتحوا رسائل الواتساب.. وفاء عامر تفجر مفاجأة فى خلاف شقيقتها وريهام حجاج

صلاح وهالاند والأقرب للفوز بالمونديال.. دوديك أسطورة ليفربول يتحدث لصدى البلد |فيديوجراف

بسبب المشهد الجريء.. راغدة شلهوب: اتخضيت من رد فعل ميار الببلاوى.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ