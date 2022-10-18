انتبه.. ستة أشياء لها تأثير أكبر من الأدوية في علاج حمى الضنك

بسبب تغير الموسم تتزايد حالات حمى الضنك بسرعة، يقترب فصل الشتاء وخلال هذا الموسم يزداد انتشار بعوض حمى الضنك ليس هذا فقط ، بل يصبح جهاز المناعة ضعيفًا أيضًا خلال هذا الموسم ، مما يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض أخرى هذا هو سبب أهمية تقوية جهاز المناعة في مثل هذه الأوقات الحرجة.

لتجنب الأمراض وخاصة حمى الضنك والملاريا يجب أن تستهلك مثل هذه الأشياء التي يمكن أن تقوي من الداخل وتقوي جهاز المناعة ضد العدوى. تنتشر حمى الضنك في الغالب من خلال لدغة بعوضة Aedes aegypti المصابة. تشمل أعراض حمى الضنك الحمى وآلام الجسم والغثيان والقيء والطفح الجلدي والأوجاع والآلام ، إلخ.

إذا كنت تعاني من أي أعراض لحمى الضنك ، فعليك الذهاب إلى الطبيب على الفور.

ما هي العلاجات المنزلية لحمى الضنك؟

يُعتقد أنه في حالة الإصابة بحمى الضنك ، فإن شرب كمية كافية من السوائل يعطي راحة سريعة.

كشف موقع هيلثي عن بعض هذه الأطعمة، والتي تساعد في تحسين الصفائح الدموية في حمى الضنك، وتقوية جهاز المناعة وإبعاد العدوى.



شرب الكثير من السوائل

وفقًا لتقرير صادر عن NCBI ، فإن شرب الكثير من السوائل والماء ضروري في حمى الضنك. تناول مغلي ساخن وشاي الأعشاب والشوربات. إلى جانب هذه السوائل الساخنة ، يمكن للسوائل الباردة مثل عصير الليمون واللبن أو اللاسي وماء جوز الهند وما إلى ذلك تحسين عدد الصفائح الدموية. هذا يساعد في الحفاظ على توازن المنحل بالكهرباء ويزيل السموم من النظام.

زيادة تناول الفاكهة

تساعد إضافة الفواكه الموسمية مثل التوت والكمثرى والخوخ والكرز والخوخ والبابايا والتفاح والرمان على زيادة الطلب على العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ج ومضادات الأكسدة والألياف. تعمل هذه الثمار على تحسين عملية الهضم والحفاظ على فلورا الأمعاء وتقوية جهاز المناعة.

الخضروات فعالة

قم بتضمين الخضار الموسمية والمختلفة الملونة في نظامك الغذائي لأن ذلك سيعزز صحة الأمعاء والجهاز المناعي. الفيتامينات المختلفة مثل فيتامين أ ، ج وكذلك المعادن مثل الزنك والمغنيسيوم وما إلى ذلك الموجودة في الخضروات ذات الألوان المختلفة هي مضادات أكسدة جيدة وتوفر مناعة.

البهارات والأعشاب مفيدة

وفقًا لدراسة نُشرت في المعاهد الوطنية للصحة ، من المعروف أن التوابل والأعشاب مثل الكركم والزنجبيل والثوم والفلفل الأسود والقرفة والهيل وجوزة الطيب تحتوي على مضادات للالتهابات والفطريات والفيروسات ومضادات الميكروبات والبكتيريا والمناعة- تعزيز الخصائص. يذهب. كل هذه الأشياء تعمل على تعزيز جهاز المناعة من خلال تنظيم الخلايا المناعية مثل الخلايا التائية.

المكسرات

إذا تعرضت أنت أو أحد أفراد أسرتك لسيطرة حمى الضنك ، فبصرف النظر عن الأشياء المذكورة أعلاه ، يمكن أيضًا تناول المكسرات والبذور. البذور والمكسرات مليئة بالبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

البروبيوتيك

أدخل البروبيوتيك في نظامك الغذائي يمكنك زيادة تناول الزبادي واللبن والجبن والكفير وفول الصويا وما إلى ذلك. البروبيوتيك مليء بالبكتيريا الجيدة التي تعمل على الجهاز الهضمي وتقوي المناعة.