البحوث الإسلامية ينظم مقابلة شخصية للفائزين في مسابقة لماذا يلحدون

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد بالفائزين في مسابقة لماذا يلحدون؟ والتي نفذها المجمع ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف الأنشطة الثقافية والمعرفية للجمهور؛ من أجل فتح منصة للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وطوائف المجتمع وهيئاتها، واستخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية الحديثة في مواجهة الانحرافات الفكرية، وذلك بحضور د. إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات.

وكان المجمع أعلن في وقت سابق عن أسماء الفائزين في المسابقة وحدد لهم موادًا لعقد نقابلات شخصية معهم قبيل تنظيم حفل التكريم وتسليم الجوائز.



وقال الأمين العام إن تلك المسابقات المستمرة التي يتم إطلاقها تأتي في إطار جهود الأزهر الشريف في نشر الثقافة والمعرفة الدينية، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، التي تعاني انتشار الأفكار الشاذة والهدامة، مشيرًا إلى تنوع طرق ووسائل تلك الظواهر، من خلال: البحوث العلمية، والقصص القصيرة، وقصص الأطفال، والقصائد الشعرية، والمسرحيات، والسيناريو والحوار، والمجلات، إضافة إلى الأعمال التصويرية والتسجيلية كالأفلام التسجيلية الوثائقية، والفيديوهات الدعوية والبرامج الحوارية، والرسوم المتحركة «الموشن جرافيك»، مضيفًا أن المجمع حريص على الاستفادة من الأعمال التي تم قبولها والعمل على اتاحتها للجمهور.

فيما قالت د. إلهام محمد شاهين إن المسابقة استهدفت حثّ الجمهور بمختلف فئاته العمرية على القراءة والمعرفة والاطلاع؛ مما يسهم في بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، ولديه القدرة على مواجهة تلك الظواهر المنحرفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات والأمم؛ كما شهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور.