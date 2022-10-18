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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: نحرص علي دعم دور الدولة لمواجهة التغيرات المناخية

جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية ورشة عمل بعنوان "حلول علمية للمحافظ

نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية، اليوم، ورشة عمل بعنوان "حلول علمية للمحافظة على البيئة"، وذلك بالتزامن مع قرب استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمى 27 COP وحرص الدولة المصرية على القيام بدورها الرائد والقيادي فى التصدي لمشكلات البيئة والتغير المناخي.

أقيمت ورشة العمل برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور عربى السيد كشك رئيس الجامعة .

 وأكد الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة علي دعم الدولة للقيام بدورها القيادى فى التصدى لمشكلات البيئة والتغير المناخي، لافتا إلى أن عقد مثل هذه الفعاليات يرسخ مسئولية الجامعة تجاه إعادة تشكيل مهارات الموارد البشرية في ظل الثورة الصناعية الرابعة والجيل الرابع للتعليم من خلال اعتماد محور الابتكار والإبداع وربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الباحثين والمبتكرين.

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وتشهد فعاليات الورشة عقد عدة محاضرات علمية وبحثية للخروج بحلول علمية للمحافظة على البيئة تضمن عدة موضوعات منها :التقنيات الحديثة لحصاد الطاقة وتحلية المياه، الوقود الحيوى من زيت الأكل المستعمل، الهيدروجين الاخضر ودوره فى تقليل الإحتباس الحرارى، إعادة تدوير المخلفات الزراعية والبلاستيكية لإنتاج بديل الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الإصطناعى للحد من مخاطر الإحتباس الحرارى.

جدير بالذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية تسعى الى بناء شخصية عصرية للخريج لها القدرة على التفاعل الذكي مع مختلف أنظمة التكنولوجيا وتواكب سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل.

وتضم الجامعة خمسة برامج تكنولوجية حديثة ومتميزة وهى برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة،  وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

المناخ مشكلات البيئة والتغير المناخي جامعة الدلتا التكنولوجية 27 COP لمشكلات البيئة والتغير المناخي ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الباحثين والمبتكرين

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