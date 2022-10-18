عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري: رؤية مستقبلية لزيادة الأمن المائي من خلال تعظيم الإدارة المتكاملة

وزير الري
وزير الري

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات جلسة التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR ، ضمن فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وقال «سويلم» أن تاريخ التعاون طويل بين مصر وهولندا فى مجال المياه منذ سبعينيات القرن الماضى  تم تتويجه بتوقيع "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" Water-JCAR ، بهدف التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة ، ومركز البحوث الزراعية ، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشئون البيئة ، ولجنة التقييم البيئي الهولندية ، ومؤسسة دلتارس الهولندية ، حيث قدم الجانب الهولندي الدعم لوزارة الموارد المائية والري للتعامل مع تحديات المياه في المستقبل من خلال تعزيز التخطيط والتنمية والإدارة المتكاملة لموارد المياه ، وتطوير الإستراتيجيات ، كما تم تقديم المزيد من الدعم لمواصلة تطوير قدرات المتخصصين والباحثين فى مجال المياه من خلال تعزيز الشراكة بين المعاهد المصرية والهولندية.

وأوضح أن الدولة المصرية وضعت رؤية مستقبلية لزيادة الأمن المائي إعتماداً على مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المياه بما يعزز التنمية والإدارة المنسقة للمياه والأراضي والموارد ذات الصلة ، ويشمل عناصر متعددة مثل كمية ونوعية المياه والمياه السطحية والجوفية وجميع استخدامات المياه.

وأشار لرغبة مصر فى التعاون مع الجانب الهولندى فى عدد من المجالات البحثية مثل الزراعة على المستوى الحقلى وتأهيل الترع والرى الحديث والصرف المغطى.

مصر هولندا Water-JCAR مصروهولندا الري الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

وصلني نسخة منه.. شبانة يعلن قيمة عقد إمام عاشور مع الزمالك ومدته

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

3 حالات لحصول الابن على معاش الوالد بعد تجاوز 21 سنة

تعديل جديد على بطاقة الرقم القومي.. وهذه غرامة المخالفين | تفاصيل

عاد معتذرا| وفاء عامر تحسم الجدل بشأن انفصال آيتن عن عز العرب

أول ظهور لابنة شيرين عبد الوهاب بعد دخول والدتها المستشفى.. صور

ترشيحاتنا

سندافع عن انتقال متوازن للطاقة..تصريحات جديدة لـ الغيص حول خفض إنتاج النفط

وزيرة الثقافة تستعرض خطة الوزارة أمام مجلس الشيوخ

إلهي ستروس معانا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب لافتة جماهير أسوان.. تفاصيل

وزير التنمية المحلية: إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات وإعداد 74 مخطط للمناطق الصناعية

وزير التنمية المحلية: استكمال تطوير المجازر الحكومية وحلول للمشروعات المتعثرة بالمحافظات

قادر علي الإفساد.. أوباما حذر الأمريكيين من كوارث بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. موعد إطلاق أسرع لقاح لعلاج السرطان.. وصور آيتن عامر مع زوجها قبل الانفصال

القوات المسلحة تنظم مهرجانا ًرياضياً بمناسبة الذكرى الـ 49 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

فياجرا طبيعية للرجال.. هبة قطب تنصح بتناول تلك الأطعمة قبل العلاقة الحميمة

أقوى من الأدوية.. اعرف كيف يديرالدماغ عمليات التحكم بالأمراض وتبعاتها

فيديو

"مش عاوزها"..كيف رد حسام حبيب على رفض شيرين زيارتها بالمستشفى؟..فيديوجراف

توقف قلبها 22 دقيقة.. جومانا ياسر بطلة مصر تعود للحياة بمعجزة |فيديوجراف

ادعى العلاج بالأعشاب.. طبيب السوشيال ميديا تسبب في وفاة ضحيتين

معرفهاش.. حسام حبيب يعلن تخليه عن شيرين عبد الوهاب وهؤلاء دعموها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ