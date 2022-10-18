الري: رؤية مستقبلية لزيادة الأمن المائي من خلال تعظيم الإدارة المتكاملة

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات جلسة التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR ، ضمن فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وقال «سويلم» أن تاريخ التعاون طويل بين مصر وهولندا فى مجال المياه منذ سبعينيات القرن الماضى تم تتويجه بتوقيع "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" Water-JCAR ، بهدف التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة ، ومركز البحوث الزراعية ، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشئون البيئة ، ولجنة التقييم البيئي الهولندية ، ومؤسسة دلتارس الهولندية ، حيث قدم الجانب الهولندي الدعم لوزارة الموارد المائية والري للتعامل مع تحديات المياه في المستقبل من خلال تعزيز التخطيط والتنمية والإدارة المتكاملة لموارد المياه ، وتطوير الإستراتيجيات ، كما تم تقديم المزيد من الدعم لمواصلة تطوير قدرات المتخصصين والباحثين فى مجال المياه من خلال تعزيز الشراكة بين المعاهد المصرية والهولندية.

وأوضح أن الدولة المصرية وضعت رؤية مستقبلية لزيادة الأمن المائي إعتماداً على مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المياه بما يعزز التنمية والإدارة المنسقة للمياه والأراضي والموارد ذات الصلة ، ويشمل عناصر متعددة مثل كمية ونوعية المياه والمياه السطحية والجوفية وجميع استخدامات المياه.

وأشار لرغبة مصر فى التعاون مع الجانب الهولندى فى عدد من المجالات البحثية مثل الزراعة على المستوى الحقلى وتأهيل الترع والرى الحديث والصرف المغطى.