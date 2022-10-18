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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلسكوني: انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو سيؤدي إلى حرب عالمية

برلسكوني: انضمام
برلسكوني: انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو سيؤدي لحرب عالمية

قال رئيس وزراء إيطاليا السابق، سيلفيو برلسكوني، إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” سيؤدي إلى حرب عالمية.

وحسب وكالة “لابريس” للأنباء، قال برلسكوني: “كثيرا ما نسمع عن تهديدات نووية. حتى أن أوكرانيا طلبت الانضمام إلى حلف الناتو. إذا انضمت إلى الناتو، فإن هذه الحرب ستصبح حربا عالمية".

كما تحدث برلسكوني عن تبادل الهدايا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي تربطه به صداقة طويلة الأمد. 

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، إن تصاعد الصراع الأوكراني وأزمة الطاقة الناجمة عن العقوبات ضد روسيا قد تؤدي إلي حروب أهلية في أوروبا.

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تواجه الدول الأوروبية الأكثر تقدمًا خطرًا متزايدًا بحدوث حرب أهلية في الشتاء، بما في ذلك الاحتجاجات في الشوارع والمظاهرات، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المستحيل التنبؤ بدقة بـ"ما إذا كانت أوروبا ستشتعل" بالفعل في الشتاء، لكن الاحتجاجات الجماهيرية والاضطرابات المدنية تبدو حتمية تقريبًا، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أنها بدأت بالفعل في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إنه "إذا كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي، وإذا أصيب الناس بالبرد، ونقص الغذاء، وانقطعت شبكات الهاتف المحمول، وانقطعت الكهرباء بشكل دوري، فإن النتائج ستكون غير متوقعة".

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