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الإشراف العام
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وزيرة الثقافة: مقبرة طه حسين كما هي.. ولن تُنقل من مكانها

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

علقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على موضوع نقل وإزالة مقبرة الراحل طه حسين عميد الأدب العربي، وقالت إن الوزارة لها اختصاصات، وأنه بعد التواصل مع محافظة القاهرة تبين أن مسئول المقابر هو من قام بوضع علامة لـ إزالة المقبرة.

وأضافت وزيرة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن هناك اقتراحا لعمل متاحف لـ كل المبدعين و المثقفين، فى مكان واحد وذلك تخليدا لـ ذكراهم.

ولفتت إلى أن المقبرة كما هي ولن تنقل، والمقبرة مسئولية الأسرة، وتابعت :" من يذهب لـ مكان المقبرة سيجدها كما هي، ولن تتم إزالتها".

وتحدثت الوزيرة عن التعاون مع وزارة التربية و التعليم، بشأن عودة النشاط الثقافي داخل المدارس، وأنه من بداية العام يتم تطبيق ذلك، بلجنة مشكلة من وزير التربية و التعليم الدكتور رضا حجازي، أن التنفيذ بدأ مع العام الدراسي.

نيفين الكيلاني طه حسين وزيرة الثقافة سيد على

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