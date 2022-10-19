عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

صدى البلد

لازال التيك توك والإفراط في مشاهدته يشكل خطرا على عقول المراهقين والأطفال ولعل أخر التحديات فيديو انتشر بشكل كبير بين أطفال المدارس وحذرت منه الكثير من المدارس وهو حبس الأنفاس .

قد تداول رواد  مواقع التواصل الاجتماعي من المراهقين مجموعة من الفيديوهات على الانستجرام  والتيك توك أثناء قيامهم بتقليد تلك التريند فيما بينهم أثناء تواجدهم في المدرسة 

يقول الدكتور عزيز وهو طبيب وتيك توكر  مشهور أن فكرة الترند تقوم على قيام مجموعة من الأطفال بالالتفاف حول صديقة لهم ومساعدتها على كتم النفس إلا أن تقع مغما عليها كنوع من تجربة الموت فقد يقوم الطفل بعمل حركات بجسمه توقف وصول الدم إلى المخ والجسم 

https://www.tiktok.com/@dr3ziz/video/7154381658433670405?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&q=dr%20aziz&t=1666132735372

 كتم النفس

الخطورة تكمن في حالة عدم قدرة الطفل في كتم النفس ومحاولة إيقاف التحديث يحاول أصدقائه الضغط على الرقبة بقوة إلا أن يغمى عليه .

لفت أن المشكلة تكمن أنه من الممكن أن ينجو أحد الأطفال ولكن قد يستسلم الطفل الآخر على الفور ,

لفت أن وضعية القرفصاء  مع محاولة حبس الأنفاس التي يتخذها الأطفال تقوم بثني الأوردة وتمنع وصول الدم والأكسجين من الوصول إلى الأطراف مرة أخرى وتتسبب في موت الخلايا العصبية في المخ غضون 3 دقائق  وفي حالة زيادة تلك المدة عن 5 دقائق من الممكن أن تحدث الوفاة بسبب موت الخلايا العصبية 

تيك توك حبس الأنفاس تريند على تيك توك الخلايا العصبية الخلايا العصبية في المخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصنيف صدم الأهلي بالزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023

اشتري بسرعة الذهب رخص.. تراجع المعدن الأصفر.. وعيار 21 مفاجأة

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

ظُلم بيّن لـ محمد صلاح | قصة أكبر سرقة في حفل الكرة الذهبية

التزموا بالقرارات وشاكرين اهتمامكم | بيان مهم من أسرة شيرين عبد الوهاب

للمرة الأولى.. عروس الإسماعيلية تكشف خبايا شقة شقيق زوجها بعد ضربها

عندها مرض الشهرة.. سندس عبد الهادي تبكي على الهواء بسبب الفيديو المسرب|فيديو

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة.. أقوى من أدوية سد الشهية.. تناول ذلك المشروب قبل الوجبة بـ30 دقيقة ومن البلغم والسموم وحيل خارقة لتنظيف الرئة في دقائق

بسرعة وبدون فرهدة.. انسف وزنك الزائد باستخدام الحزام

ادرجها في نظامك الغذائي.. 7 أطعمة شائعة ترفع المناعة وتحارب السرطان

أغربها رقم 4.. علاج ألم الأسنان خلال دقائق بـ 5 حيل خارقة

أقوى من أدوية سد الشهية..تناول تلك المشروب قبل الوجبة ب30 دقيقة

من البلغم والسموم.. حيل خارقة لتنظيف الرئة في دقائق

3 حبات من اللوز تقلل مخاطر إصابتك بمرض قاتل

نشرة المرأة.. موعد إطلاق أسرع لقاح لعلاج السرطان.. وصور آيتن عامر مع زوجها قبل الانفصال

ترشيحاتنا

ميدو جابر: الفوز على المصري يعطينا دفعة معنوية كبيرة

مفاجأة مدوية .. الزمالك يفاوض أشرف بن شرقي |تفاصيل

بعد تراجعه.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

إندونيسيا.. الرئيس يعلن هدم ملعب التدافع المميت

سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

للمرفوضين من الكليات| تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. تقليل الاغتراب مفتوح الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

نشرة المرأة والصحة: ترند قاتل ينتشر بين الأطفال والشباب .. احترس هذه الجبنة تسبب السرطان والفشل الكلوى

بسرعة وبدون فرهدة.. انسف وزنك الزائد باستخدام الحزام

تحذير عاجل للأمهات.. ترند قاتل منتشر بالمدارس بسبب التيك توك

فيديو

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

بعد انضمامها للقوات البحرية.. تعرف على تفاصيل الفرقاطة ميكو 200.. تغطية خاصة

«بيبيع صوري العريانة للرجالة».. سيدة تستغيث من زوجها بمحكمة الأسرة "فيديوجراف"

تراجع ظاهرة الأوفر برايس في السيارات.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ