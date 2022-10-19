الرئيس الأوكراني: زحف روسيا إلى طهران للحصول على الأسلحة «علامة ضعف»

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، أن بلاده تحاول الإسراع في أعمال ترميم بنى الطاقة الكهربائية التحتية بعد الهجمات الروسية الأخيرة التي استهدفتها.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن زيلينسكي قوله في هذا الصدد إن "زحف روسيا إلى طهران للحصول على الأسلحة يُعد علامة ضعف"، حسب تعبيره.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن "علينا أن نتذكر أن حقيقة طلب روسيا من إيران مثل هذه المساعدة هو اعتراف الكرملين بإفلاسه العسكري والسياسي"، حسبما نقلت القناة الأمريكية.

ونفى زيلينسكي إمكانية أن "يساهم هذا بأي شكل من الأشكال من الناحية الاستراتيجية".