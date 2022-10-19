صدى البلد يرصد حصاد البقدونس والخس من ترعة المنصورية| شاهد

يعتبر البقدونس نبتة أساسية ضمن المطبخ العربي تدخل في صناعة التوابل أو في طهي الطعام، إضافة إلى مذاقها المُستساغ؛ حيث العديد من الفوائد الصحية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وتبدأ المزارع في حصادها حتي تصل إلى الأسواق للمستهلك.



ورصدت عدسة صدى البلد موسم حصاد البقدونس والخس من ترعة المنصورية، ومراحل زراعته وفرزه ليصل إلى مرحلة توزيعه.

يذكر أن تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بحوض طريق المنصورية فى المسافة بين شارع الأهرام وحتى محور 26 يوليو وذلك لمتابعة العمل بالمواقع والوقوف على نسب التنفيذ.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تشمل مسافة 7 كم من المقرر أن يتم خلالها أعمال تقوية وإعادة رصف وتطوير وتوسعة لطريق المنصورية ليصبح عرض الطريق ما بين 30 إلى 35 متر بدلاً من 18 متر وذلك ضمن مخطط تطوير وتوسعة الطرق بالمحافظة وخلق محاور مرورية جديدة لتحسين حركة المرور.

وأضاف المحافظ أن الأعمال تشمل تدبيش لحوض ترعة المنصورية واستبدال منظومة الإنارة القديمة بشبكة إنارة جديدة، وذلك بعد إزالة التعديات على الطريق وتوفير مسافة بعرض 12 متر بطول المسافة الجارى تطويرها.

كما شدد المحافظ على رئيس حى الهرم ورئيس مركز ومدينة كرداسة بتكثيف أعمال الرقابة ومنع أى تعديات على الطريق وإلزام الملاك على جانبى الأعمال بخط التنظيم ورصد أى ممارسات مخالفة لشئون النظافة والحفاظ على البيئة أو انتظار سيارات النقل الخاصة بالشركات والمصانع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أصحابها، على أن يتم رفع مخلفات وناتج أعمال التطوير وتطهير الترعة أول بأول ومنع تراكمها حفاظاً على المظهر الجمالى لأعمال التطوير.

رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وتيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة.